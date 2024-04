TC Salsomaggiore nella 41^edizione del torneo Bayer juniores: Domani parte il torneo con le qualificazione

Qualificazioni al via al TC Salsomaggiore nella 41^edizione del torneo Bayer juniores. Il torneo fa parte dei J200 del calendario internazionale e dopo Firenze è la seconda prova del nostro circuito juniores che culminerà con il Trofeo Bonfiglio a Milano in programma a metà maggio. Il torneo di qualificazione vedrò scendere in campo 16 giocatori e 16 giocatrici e avrà termine domenica dando accesso a 4 giocatori e 4 giocatrici per il tabellone principale. Il torneo di quest’anno offre molti spunti di interesse per la presenza di tutta una serie di giocatori e giocatrici che potranno ben figurare nel circuito pro. Dallo svedese Vinciguerra al nostro Vito Antonio Darderi alle tedesca Stusek e alla svedese Nilsson. Domani incontri a partire dalle ore 9.00 pioggia permettendo visto il tempo mutevole di questi giorni.