Sharapova e le sorelle Williams tra le stelle del Met Gala

Anche il tennis in bella vista al Met Gala di New York, l’evento mondano per eccellenza nella città statunitense, organizzato ogni anno per raccogliere fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York.

Serena e Venus Williams, e anche Maria Sharapova, sono state tra le stelle dell’evento, come testimoniano le foto in abiti super eleganti, scatti che hanno rapidamente il giro del mondo.

Légendes du tennis 🎾 Les sœurs Williams et Maria Sharapova au #MetGala ✨ pic.twitter.com/dBIhgTcWy0 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) May 7, 2024

Williams ha camminato sul tappeto rosso in solitaria indossando uno scintillante abito di Balenciaga che, secondo Vogue, ha richiesto 150 ore di realizzazione ed è stato realizzato con 25 metri di taffetà laminato in lamina d’oro.