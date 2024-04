João Fonseca supera il nervosismo e ribalta il match contro Alex Michelsen all’esordio nel Masters 1000 di Madrid (Sintesi video della partita e intervista)

Nella sua prima partecipazione ad un torneo Masters 1000, il giovane brasiliano João Fonseca (242°) ha mostrato capacità di reazione per superare un inizio difficile e conquistare una grande rimonta contro lo statunitense Alex Michelsen (70°), avanzando al secondo turno a Madrid. Fonseca, entrato nel tabellone principale grazie ad una wild card, ha vinto 16 degli ultimi 20 game del match, chiudendo la partita con i parziali di 4-6, 6-0 6-2, in esattamente due ore di gioco.

Il 17enne di Rio de Janeiro ha ammesso il nervosismo iniziale, quando Michelsen è arrivato a condurre per 4-0 nel primo set. Tuttavia, ancora nel primo set, Fonseca è riuscito ad entrare in partita, ha recuperato uno dei break e ha equilibrato il confronto, ma l’americano ha comunque chiuso per 6-4. A partire dal secondo set, il brasiliano ha mantenuto il piede sull’acceleratore e ha dominato completamente, realizzando il triplo di vincenti (nove a tre) e la metà degli errori non forzati (quattro a otto) rispetto all’avversario, pareggiando il match con un “bagel” in meno di mezz’ora.

Nel terzo e decisivo set, Fonseca ha continuato a spingere, ottenendo subito un break e portandosi sul 3-0. Michelsen ha provato a reagire, ma il brasiliano è stato implacabile, mantenendo un livello di gioco elevato e chiudendo il set per 6-2, completando così una bella rimonta.

Con la vittoria, João Fonseca si avvicina alla top 220 del ranking ATP e si prepara ad affrontare l’ex top 10 Cameron Norrie (30° al mondo) nel prossimo turno.

In un’intervista dopo il match, il giovane talento ha sottolineato l’importanza del sostegno del pubblico di Madrid per superare il nervosismo iniziale e ribaltare la partita.

“Ero super nervoso nel primo set, non riuscivo a giocare bene. Ho provato a respirare, a guardare il mio allenatore. All’inizio del secondo, ho iniziato a sentirmi meglio. Il pubblico mi ha aiutato a fare questa transizione e a giocare in modo un po’ più solido”, ha rivelato Fonseca.

Il brasiliano ha anche parlato dell’adattamento al circuito professionistico e della serie di buoni risultati che sta ottenendo nelle ultime settimane. “Questo è il mio quinto torneo ATP. Mi sento un po’ più a mio agio, conosco già alcuni giocatori. Ma è il primo Masters 1000, mi sentivo nervoso e teso”, ha ammesso.

Con il torneo di Madrid, João Fonseca praticamente si assicura un posto nel tabellone di qualificazione del torneo di Wimbledon, il prossimo Slam della stagione. “Spero di giocare a Wimbledon, ho pochi punti da difendere. Non vedo l’ora. L’anno scorso ho avuto buoni risultati sull’erba. Sto godendo torneo dopo torneo, senza pensare troppo in avanti”, ha concluso il promettente tennista brasiliano.

ATP Madrid Alex Michelsen Alex Michelsen 6 0 2 Joao Fonseca Joao Fonseca 4 6 6 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 J. Fonseca 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-0 → 4-1 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Michelsen 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico