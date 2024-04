Lorenzo Sonego supera Gasquet e si regala il derby con Jannik Sinner a Madrid (sintesi video della partita)

Lorenzo Sonego ha impiegato solamente un’ora e 22 minuti per superare Richard Gasquet all’esordio nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista torinese, in gran forma, si è imposto per 6-2 7-5 contro il francese, proveniente dalle qualificazioni, e si è guadagnato il derby di secondo turno con Jannik Sinner, in programma per sabato.

La performance odierna di Sonego è stata caratterizzata da ben nove ace e da un eccellente 83% di punti vinti con la prima di servizio (33/40). Da sottolineare anche il fatto che il torinese non abbia praticamente mai tremato al servizio: le uniche tre palle break concesse sono arrivate in un unico game.

Sonego ha iniziato il match in modo impeccabile, mentre Gasquet è apparso un po’ lento e in difficoltà. Tre dritti molto efficaci hanno permesso all’italiano di ottenere il break in apertura e di replicare pochi minuti dopo, portandosi sul 3-0 e poi sul 4-0. Nonostante il francese abbia iniziato a carburare meglio, Sonego è rimasto implacabile, chiudendo il primo set per 6-2 grazie anche a cinque ace, di cui due nell’ultimo game.

Nel secondo set, Sonego ha affrontato la prima vera difficoltà nel secondo gioco, trovandosi a fronteggiare tre palle break consecutive. Tuttavia, il piemontese le ha annullate tutte, dimostrando grande solidità al servizio e con il dritto. Gasquet ha mostrato le cose migliori in questa fase, ma lentamente Sonego è riuscito a tenere meglio il servizio. Sul 5-5, è arrivata la svolta: un altro ottimo game in risposta ha permesso all’italiano di ottenere il break e di servire per il match sul 6-5. Nonostante un bellissimo scambio a rete di Gasquet, Sonego ha ritrovato la concretezza necessaria per chiudere l’incontro, dopo che l’ultima volée del francese è finita appena larga chiudendo la partita per 7 a 5.

Ora, Lorenzo Sonego si prepara ad affrontare il connazionale Jannik Sinner in un derby tutto italiano, con la sua speranza personale di proseguire il suo cammino nel prestigioso torneo madrileno.

ATP Madrid Richard Gasquet Richard Gasquet 2 5 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 7 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-5 → 2-6 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-3 → 0-4 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 L. Sonego 40-30 15-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

🇫🇷 Richard Gasquet vs 🇮🇹 Lorenzo Sonego

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇫🇷 Gasquet | 🇮🇹 Sonego |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 258 | **318** |

| Aces | 0 | **9** |

| Double Faults | 0 | 0 |

| First Serve % | 62% (33/53) | **74% (40/54)** |

| 1st Serve Points Won % | 61% (20/33) | **83% (33/40)** |

| 2nd Serve Points Won % | **65% (13/20)** | 57% (8/14) |

| Break Points Saved % | 25% (1/4) | **100% (3/3)** |

| Service Games Played | **10** | 9 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇫🇷 Gasquet | 🇮🇹 Sonego |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 60 | **179** |

| 1st Serve Return Points Won %| 18% (7/40) | **39% (13/33)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| **43% (6/14)** | 35% (7/20) |

| Break Points Converted % | 0% (0/3) | **75% (3/4)** |

| Return Games Played | 9 | **10** |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇫🇷 Gasquet | 🇮🇹 Sonego |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | 59% (10/17) | **63% (10/16)** |

| Winners | 13 | **29** |

| Unforced Errors | **4** | 7 |

| Service Points Won % | 62% (33/53) | **76% (41/54)** |

| Return Points Won % | 24% (13/54) | **38% (20/53)** |

| Total Points Won % | 43% (46/107) | **57% (61/107)**|

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇫🇷 Gasquet | 🇮🇹 Sonego |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | 198km/h (123mph)| **221km/h (137mph)** |

| 1st Serve Average Speed | 184km/h (114mph)| **206km/h (128mph)** |

| 2nd Serve Average Speed | 158km/h (98mph) | **167km/h (103mph)** |

Le statistiche mostrano una netta superiorità di Sonego rispetto a Gasquet. L’italiano ha servito in maniera eccellente, con una percentuale più alta di prime di servizio (74% vs 62%) e di punti vinti sulla prima (83% vs 61%), mettendo a segno anche 9 ace. Sonego ha salvato tutte le palle break affrontate, mentre Gasquet solo il 25%. In risposta, Sonego è stato molto più efficace, vincendo il 38% dei punti totali, in particolare sulla prima di servizio di Gasquet (39%), e convertendo il 75% delle palle break. Gasquet, invece, ha faticato sia al servizio che in risposta, vincendo rispettivamente il 62% e il 24% dei punti. Sonego ha anche messo a segno più vincenti (29 vs 13), pur commettendo qualche errore non forzato in più (7 vs 4). Nel complesso, Sonego si è aggiudicato il 57% dei punti totali contro il 43% di Gasquet.





Marco Rossi