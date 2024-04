Allenamento con imprevisto per Jannik Sinner a Madrid (Video)

Jannik Sinner si appresta a fare il suo debutto nel Masters 1000 di Madrid, presentandosi per la prima volta in carriera come testa di serie n.1 in un torneo di categoria 1000. L’altoatesino, attualmente n.2 del mondo, affronterà in un derby tricolore l’amico e connazionale Lorenzo Sonego.

Nonostante i quattro precedenti vittoriosi contro Sonego, Sinner dovrà fare i conti con la superficie in terra rossa, un terreno sul quale ha ammesso di fare più fatica ad adattarsi.

Tuttavia, il giovane pusterese sta lavorando duramente per farsi trovare pronto all’esordio, alternando sessioni di allenamento con avversari del circuito e un intenso lavoro atletico per acquisire il giusto feeling con il rosso.

Durante una sessione di allenamento con l’australiano Jordan Thompson, potenziale avversario in un eventuale terzo turno, Sinner ha dovuto affrontare un paio di imprevisti. Thompson ha involontariamente colpito l’altoatesino, con il secondo episodio che ha visto una deviazione del telaio della racchetta di Sinner sul suo stesso volto. Nulla di grave, ma un chiaro segnale delle insidie che la terra rossa può riservare.

Nonostante questi piccoli contrattempi, Jannik Sinner resta concentrato sull’obiettivo di fare bene in questo Masters1000 di Madrid, forte della sua posizione di testa di serie n.1 e della sua crescita costante nel circuito.





Marco Rossi