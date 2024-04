Punta al Top con TopSpin® 2K25, disponibile ora (Video)

Oggi 2K ha annunciato che TopSpin® 2K25, il titolo che segna il ritorno dell’amata serie di videogiochi di simulazione di tennis sviluppata da Hangar 13, è disponibile ora su PlayStation® 5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam. Con modalità competitive per giocatore singolo e multigiocatore, tutti e quattro gli storici tornei del Grande Slam®, 25 professionisti giocabili e molto altro ancora, TopSpin 2K25 è pronto per soddisfare sia gli appassionati di tennis più esperti che i neofiti del campo virtuale. I fan possono dare subito un’occhiata al trailer di lancio, che mostra l’atleta di copertina Frances Tiafoe alle prese con l’iconico rapper e appassionato di tennis Pusha T, un’apparizione dell’icona del tennis John McEnroe, un video di gioco con l’atleta di copertina Carlos Alcaraz contro Daniil Medvedev.Vi sarà inoltre, Andre Agassi contro Pete Sampras, Coco Gauff contro Madison Keys e numerosi altri membri del roster e MyPLAYER.

“Dopo oltre dieci anni dall’ultima uscita di TopSpin, siamo entusiasti di poter condividere TopSpin 2K25 con il mondo”, ha dichiarato Remi Ercolani, Gaming Director di Hangar 13.” TopSpin 2K25 offre ai giocatori un’esperienza di tennis autentica, con una profonda personalizzazione, luoghi iconici, un gameplay migliorato e molto altro ancora. Siamo veramente orgogliosi del lavoro svolto per offrire questa esperienza agli appassionati di tennis di tutto il mondo”.

TopSpin 2K25 presenta una serie di novità e tutti gli elementi distintivi che caratterizzano questo sport, tra cui:

Vinci il Grande Slam® della carriera: crea il tuo MyPLAYER personalizzato, viaggia in tutto il mondo come professionista emergente, affronta i più grandi nomi del tennis e scendi in campo a Wimbledon, Roland-Garros, US Open e Australian Open per diventare un campione del Grande Slam® in MyCAREER;

Gareggia in luoghi iconici: visita alcuni dei campi più vivi del Tour in TopSpin 2K25. 48 campi unici saranno disponibili per essere giocati o sbloccati fin dal lancio, tra cui 15 sedi reali dei quattro tornei del Grande Slam® e tutte le nove sedi dell’ATP Masters 1000. I campi all’aperto offrono anche la possibilità di giocare in tre diversi momenti della giornata;

Leggende del tennis e Stelle nascenti: gioca nei panni delle star di copertina Roger Federer e Serena Williams, padroneggia il campo con i nuovi atleti Carlos Alcaraz, Iga Świątek e Frances Tiafoe. Scendi in campo nei panni di leggende come John McEnroe e Andre Agassi, sfida i grandi del passato, come Steffi Graf e Pete Sampras, o le stelle nascenti, come Coco Gauff, Paula Badosa, Daniil Medvedev e Matteo Berrettini. Scegli tra 25 professionisti giocabili, alcuni con animazioni, caratteristiche e stili di gioco unici, e scatena la loro potenza e le loro abilità contro altri giocatori in locale o online;

Personalizza il tuo MyPLAYER: crea un MyPLAYER su misura per il tuo stile di gioco e definisci il tuo look in campo! Grazie a un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione, puoi scegliere le tue caratteristiche e guadagnare nuovi allenatori, accessori e attrezzature dei principali marchi di tennis e moda, tra cui Nike, adidas, New Balance, Wilson, Yonex, Uniqlo, Asics, Original Penguin, Lululemon, Market, Hugo Boss, Lacoste e altri ancora;

Domina il campo online: metti alla prova il tuo MyPLAYER personalizzato e dimostra la tua abilità tennistica nell’Esibizione online, sfida altri MyPLAYER nel World Tour o entra nel Tour 2K come professionista giocabile per sfidare i giocatori di tutto il mondo con il supporto cross-play;

Allenati con John McEnroe: servizi potenti e splendidi drop-shot, i nuovi arrivati possono imparare a giocare insieme a una leggenda come John McEnroe alla TopSpin Academy, mentre i giocatori più esperti possono perfezionare le loro abilità. Impara a padroneggiare i comandi avanzati mentre progredisci attraverso una serie di esercizi e sfide per affinare le tue abilità e ottenere un vantaggio su ogni superficie;

Colonna sonora 2K: la colonna sonora presenta 18 brani ballabili, tra cui “Heartbreak Feels So Good” (Dillon Francis Remix) dei Fall Out Boy, il cui bassista e paroliere Pete Wentz, superfan del tennis, ha collaborato con TopSpin 2K come ambasciatore ufficiale Off Court. TopSpin 2K25 presenta anche una colonna sonora originale composta dal pioniere della musica trance BT;

Centre Court Pass: i Centre Court Pass prevedono stagioni online dal vivo della durata di 8-10 settimane, con sei Centre Court Pass previsti per il primo anno. Il Centre Court Pass per la Stagione 1 sarà disponibile al lancio di TopSpin 2K25 e avrà come tema il Roland-Garros.

Edizioni TopSpin 2K25

TopSpin 2K25 presenta quattro edizioni* del gioco: Standard Edition, Standard Cross-Gen Edition, Deluxe Edition e Grand Slam® Edition:

La Standard Edition è disponibile su piattaforme di precedente generazione (console PS4, Xbox One) e PC e su console di attuale generazione (PS5 e Xbox Series X|S);

La Standard Cross-Gen Digital Edition è disponibile per le console PlayStation e Xbox. La Standard Cross-Gen Digital Edition include la Standard Edition su piattaforme di generazione precedente e attuale, all’interno della stessa famiglia di console e con lo stesso account PlayStation o Xbox;

La Deluxe Edition è disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. La Deluxe Edition include la Standard Edition (con abilitazione dual-gen per le console), il pacchetto Sotto i Riflettori, più il pacchetto New Wave con abiti alternativi per Carlos Alcaraz, Iga Świątek e Francis Tiafoe, oltre a una collezione di abbigliamento aggiuntivo, e il pacchetto Rookie Rise che contiene un MyPlayer Boost e 1700 VC;

La Grand Slam® Edition è disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Oltre alla Standard Edition (con abilitazione dual-gen per le console) e a tutti i contenuti bonus inclusi nella Deluxe Edition, la Grand Slam® Edition include il Grand Slam® Champions Pack, con una speciale racchetta da campionato e un servizio da campione, nonché l’All Access Pass, che comprende sei Stagioni Premium Centre Court Pass post-lancio e otto oggetti cosmetici bonus.

Sviluppato da Hangar 13, TopSpin 2K25 è classificato PEGI 3+. Per maggiori informazioni su TopSpin 2K25, visitate il sito https://topspin.2k.com/.

Segui TopSpin 2K su TikTok, Instagram, X, YouTube, e Facebook per le ultime notizie su TopSpin 2K25.

Hangar 13 è uno studio 2K. 2K è un’etichetta editoriale di Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO).

È necessaria una connessione a Internet e un account online (età minima variabile) per accedere alle funzioni online, riscattare e utilizzare i contenuti bonus, tra cui MyCareer, MyPlayer, 2K Tour e World Tour.

Per ulteriori dettagli, consultare http://www.take2games.com/legal e http://www.take2games.com/privacy

Per sbloccare alcuni contenuti di gioco potrebbe essere necessario giocare online. Il gioco online su console potrebbe richiedere un abbonamento alla piattaforma a pagamento e la registrazione di un account. Si applicano le condizioni.