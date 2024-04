Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Venerdì 26 Aprile 2024. In campo 4 azzurri in singolare e 1 in doppio

1.vs [4] Elena Rybakina2. Magda Linettevs [2] Aryna Sabalenka3. Alexander Shevchenkovs [2] Carlos Alcaraz(non prima ore: 16:00)4. Borna Coricvs [4] Alexander Zverev(non prima ore: 20:00)5. [13] Danielle Collinsvs [Q] Olga Danilovic

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Andrey Rublev vs [Q] Facundo Bagnis

2. [WC] Juncheng Shang vs [27] Alejandro Davidovich Fokina

3. [6] Qinwen Zheng vs Yulia Putintseva (non prima ore: 15:00)

4. [7] Marketa Vondrousova vs Shelby Rogers

5. Mariano Navone vs [11] Holger Rune

Stadium 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [20] Anastasia Pavlyuchenkova vs [LL] Daria Saville

2. Cristina Bucsa vs [10] Daria Kasatkina

3. [8] Hubert Hurkacz vs Jack Draper

4. Luciano Darderi vs [12] Taylor Fritz

5. Jaume Munar vs [23] Jan-Lennard Struff

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Tommy Paul vs [Q] Lukas Klein

2. [26] Tomas Martin Etcheverry vs [PR] Denis Shapovalov

3. [Q] Jaqueline Cristian vs [22] Barbora Krejcikova

4. [26] Katie Boulter vs [WC] Robin Montgomery

5. [24] Tallon Griekspoor vs Taro Daniel

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [21] Caroline Garcia vs Xinyu Wang

2. [WC] Victoria Jimenez Kasintseva vs [12] Jasmine Paolini

3. Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova vs Hanyu Guo / Xinyu Jiang

4. [8] Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo vs Ingrid Gamarra Martins / Beatriz Haddad Maia (non prima ore: After Suitable Rest)

5. [OSE] Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska vs Heather Watson / Yifan Xu (non prima ore: After Suitable Rest)

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Fabian Marozsan vs [21] Francisco Cerundolo

2. Daniel Altmaier vs [31] Arthur Fils

3. [18] Sebastian Baez vs Luca Van Assche

4. [13] Ugo Humbert vs Botic van de Zandschulp

Court 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [28] Lorenzo Musetti vs Thiago Seyboth Wild

2. [14] Ekaterina Alexandrova vs Ashlyn Krueger

3. [25] Marta Kostyuk vs Mayar Sherif

4. Leylah Fernandez / Arantxa Rus vs [5] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko

Court 8 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mirra Andreeva vs [29] Linda Noskova

2. Caroline Dolehide vs [30] Anhelina Kalinina

3. [Q] Sara Bejlek vs [24] Anna Kalinskaya

4. [OSE] Lucia Bronzetti / Liudmila Samsonova vs Shuko Aoyama / Timea Babos (non prima ore: After Suitable Rest)

5. [4/WC] Coco Gauff / Taylor Townsend vs Anna Bondar / Tereza Mihalikova