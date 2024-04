Rafael Nadal si diverte contro Blanch a Madrid (Video)

Rafael Nadal conquista una nuova vittoria nel suo ritorno in campo. Il tennista spagnolo ha sconfitto Darwin Blanch con il punteggio di 6-1, 6-0 in appena un’ora di gioco in un match speciale. Rafa migliora le sensazioni e accumula minuti in campo. Il suo prossimo avversario sarà Alex De Miñaur.

Con i nervi tipici di un ragazzo di 16 anni impaziente di affrontare una leggenda del tennis, Darwin attendeva Rafa nel tunnel degli spogliatoi per entrare sulla Manolo Santana. Tra l’ovazione dell’intero stadio, lo spagnolo ha messo piede sulla terra battuta madrilena per la ventesima volta, probabilmente l’ultima. Con Juan Carlos Ferrero nel suo box (fa parte della sua accademia), lo statunitense ha mostrato le sue inquietudini cedendo terreno ad un Nadal che è partito molto sicuro di sé.

Mancino contro mancino, una situazione non troppo comune nel circuito, Rafa ha mostrato sensazioni incoraggianti al servizio, ambito in cui ha notevolmente aumentato la velocità, anche grazie all’altitudine di Madrid. Risvegliando gradualmente il suo dritto, lo spagnolo ha risposto al buon ritmo proposto da un Darwin che stava perdendo fiducia in se stesso. In meno di mezz’ora, il maiorchino si è già aggiudicato il primo set, dando il ritmo giusto e necessario per non avere problemi.

Dal sole al vento, la situazione è diventata ancora più complicata per Blanch, che non è riuscito a migliorare il punteggio. Il sorriso è apparso sul volto di Nadal, segno del suo divertimento nello Stadio Manolo Santana, un gesto che il mondo del tennis non vedeva da tempo. Sotto lo sguardo attento di suo figlio presente sugli spalti, Rafa è diventato serio per non lasciarsi sfuggire nessuna opportunità e continuare a travolgere il suo avversario.

Lo spagnolo ha chiuso un piacevole duello contro Blanch a Madrid. Anche se il livello dovrà salire rapidamente nel prossimo turno, le sensazioni migliorano al servizio, aumentando anche la fiducia nella mobilità in campo e nel ritmo competitivo. Un Nadal convincente che fa ben sperare per il prosieguo del torneo.

ATP Madrid Darwin Blanch Darwin Blanch 1 0 Rafael Nadal Rafael Nadal 6 6 Vincitore: Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-5 → 0-6 D. Blanch 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 D. Blanch 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 D. Blanch 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 D. Blanch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 D. Blanch 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Blanch 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico