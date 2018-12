Italiane nei tornei ITF, i risultati del 19 dicembre: tante azzurre a Monastir

Italiane nei tornei ITF, i risultati del 19 dicembre

ITF $15,000 ORTISEI (ITALIA)

In attesa dell’ordine di gioco

ITF $15,000 MONASTIR (TUNISIA)

R32 – Alice Amendola (Q,ITA) vs Haley Giavara (USA) – Ore 10.00

R32 – Federica Prati (ITA) vs Tamara Milosevic (SRB) – Ore 10.30

R32 – Costanza Traversi (ITA) vs Chiara Scholl (1,USA) – Ore 11.30

R32 – Giorgia Marchetti (3,ITA) vs Joanne Zuger (SUI) – Ore 11.30

R32 – Claudia Giovine (6,ITA) vs Dejana Milenkovic (SRB) – Ore 11.30