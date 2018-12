Italiane nei tornei ITF, i risultati del 19 dicembre: tre azzurre avanti a Monastir

Italiane nei tornei ITF, i risultati del 19 dicembre

Si interrompe al secondo ostacolo il cammino della wild card locale, classe 2003, Laura Mair, battuta in due set dalla croata Zelic. Avanza Verena Hofer, vittoriosa con un duplice 6-4 sulla connazionale Bullani.

ITF $15,000 ORTISEI (ITALIA)

R16 – Laura Mair (WC,ITA) vs Iva Zelic (CRO) 6-7(5) 4-6

R16 – Francesca Bullani (ITA) vs Verena Hofer (6,ITA) 4-6 4-6

Tre azzurre approdano agli ottavi di finale del torneo di Monastir. Federica Prati e Claudia Giovine hanno sconfitto le rispettive avversarie in due set, mentre Giorgia Marchetti si è imposta per 6-1 al terzo contro la svizzera Zuger. Niente da fare, invece, per Alice Amendola e Costanza Traversi.

ITF $15,000 MONASTIR (TUNISIA)

R32 – Alice Amendola (Q,ITA) vs Haley Giavara (USA) 4-6 4-6

R32 – Federica Prati (ITA) b. Tamara Milosevic (Q,SRB) 7-6(1) 6-3

R32 – Costanza Traversi (ITA) vs Chiara Scholl (1,USA) 1-6 3-6

R32 – Giorgia Marchetti (3,ITA) b. Joanne Zuger (SUI) 7-6(5) 4-6 6-1

R32 – Claudia Giovine (6,ITA) b. Dejana Milenkovic (SRB) 6-1 6-0