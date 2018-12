Challenger Playford: Entry list. Diversi azzurri al via

Per problemi dovuti al nuovo regolamento (mischiando classifica ATP e ITF) al momento non è disponibile l’entry list grafica del circuito challenger. Ci scusiamo per il disagio.

Playford CH (212 ATP, 81 ITF, 101 ITF Q) – Inizio: 31 dicembre 2018

Playford, Australia (Hard Outdoor) / Challenger Tour 90 ($81,000)

107 Sonego, Lorenzo

112 Ruud, Casper (NOR)

127 Harris, Lloyd (RSA)

129 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

133 Travaglia, Stefano

145 Moutet, Corentin (FRA)

149 Ito, Tatsuma (JPN)

151 Moraing, Mats (GER)

152 Lestienne, Constant (FRA)

160 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

161 Giannessi, Alessandro

162 Koepfer, Dominik (GER)

163 Bublik, Alexander (KAZ)

165 Smyczek, Tim (USA)

168 Otte, Oscar (GER)

169 Vanni, Luca

170 Laaksonen, Henri (SUI)

172 Krstin, Pedja (SRB)

178 Majchrzak, Kamil (POL)

181 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

182 Quiroz, Roberto (ECU)

185 Safwat, Mohamed (EGY)

188 Escobedo, Ernesto (USA)

192 Moriya, Hiroki (JPN)

193 Evans, Daniel (GBR)

195 Watanuki, Yosuke (JPN)

200 Napolitano, Stefano

201 Pavlasek, Adam (CZE)

203 Paul, Tommy (USA)

204 Donati, Matteo

205 De Greef, Arthur (BEL)

206 Troicki, Viktor (SRB)

208 Molleker, Rudolf (GER)

209 Zhang, Ze (CHN)

210 Kolar, Zdenek (CZE)

211 Gaio, Federico

212 Gutierrez-Ferrol, Sergio (ESP)

Main Draw ITF

Zhurbin

Bega

Doumbia

Eriksson (81 ITF)

Qualificazioni ITF

Ornago

Banes

Lock (101 ITF)