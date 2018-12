Le ATP Finals di nuovo al meglio dei cinque set? Secco no di Kermode

Roger Federer, 37 anni, ha lanciato questa proposta: il tennis ha bisogno di più partite al meglio di cinque set e almeno la finale delle ATP World Tour Finals dovrebbe essere in quel formato, come lo era fino al 2007. Chris Kermode, presidente dell’ATP , non è d’accordo e non intende cambiare nulla dell’attuale format.

“Nel 2008 abbiamo cambiato le finals ATP al meglio dei cinque set dopo un lungo studio, con l’obiettivo principale di proteggere il corpo e la salute dei giocatori. Se guardiamo i primi 100, ci rendiamo conto che i giocatori durano più a lungo la loro carriera con misure come questa. Il ritorno alle Finals al meglio dei cinque set non è nemmeno in discussione “, assicura Kermode.