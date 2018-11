Roger Federer parla dei conflitti d’interesse nel tennis e di una mediazione con l’ATP

I conflitti di interesse nel tennis sono stati uno dei temi inaspettati della settimana a Londra dopo che Julien Benneteau ha parlato di situazioni poco chiare negli affari di Roger Federer con la federazione di tennis australiana sulla “sua” Laver Cup.

Lo svizzero è tornato sull’argomento in conferenza stampa all’O2 Arena. “Ci sono conflitti di interesse nel tennis. Ci sono sempre stati. Da molto tempo, lo sappiamo tutti. Non scompariranno mai e non penso che possiamo fare qualcosa per cambiarlo a questo punto “.

Federer insiste che non è nemmeno Tennis Australia a decidere sull’ordine delle partite. “L’ATP ha qualcosa da dire anche su questo argomento, come sulle richieste di interviste e tutto il resto. Non so come facciano con le richieste agli altri giocatori, ma c’è una mediazione con me.”