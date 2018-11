Agnieszka Radwanska annuncia l’addio al tennis

L’ex numero 2 del mondo Agnieszka Radwanska ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico.

In una dichiarazione, la polacca ha detto: “Mi piacerebbe condividere con voi una delle decisioni più importanti della mia vita, oggi, dopo 13 anni di tennis ad alti livelli, ho deciso di porre fine alla mia carriera. Sono felice di avere così tanti ricordi speciali, tra cui 20 titoli WTA, i WTA Championships a Singapore, una finale di Wimbledon e tanti altri bei ricordi”.

“Sfortunatamente non sono più in grado di allenarmi e giocare come ero abituata, e di recente il mio corpo non è più all’altezza delle mie aspettative. Tenendo conto della mia salute e del pesante fardello del tennis professionistico, devo ammettere che non sono più in grado di spingere il mio corpo ai limiti richiesti”.

Nel 2007, vincendo a Stoccolma, è divenuta la prima tennista polacca capace di vincere un torneo del circuito maggiore.

All’Australian Open 2008 la Radwańska divenne la prima donna polacca a raggiungere un quarto di finale in un torneo del Grande Slam nell’era Open e successivamente la prima polacca a raggiungerne una finale, a Wimbledon 2012. Prima di lei tali risultati erano arrivati grazie a Jadwiga Jędrzejowska nel 1930 in Australia e a Wimbledon nel 1937. Il 24 maggio 2008 è diventata la prima tennista polacca a superare il milione di dollari in premi vinti in carriera.