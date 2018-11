Alexander Zverev su Roger Federer: “È unico”

Alexander Zverev ha parlato anche di Roger Federer nella sua conferenza stampa alle ATP Finals di Londra.

“È unico. Sinceramente non ho idea di dove sarò quando avrò la sua età. Mi auguro naturalmente di essere ancora un tennista, ma nessuno sarà mai davvero come lui. È incredibile che a quest’età riesca a ottenere questi risultati e con questa continuità. È difficile persino per noi crederlo che sia possibile una cosa del genere.”