Challenger Bangalore, Houston, Champaign, Buenos Aires, Kobe: La situazione aggiornata e definitiva

Bangalore CH, India $150,000+H

Date: 11/12/2018 Original Cut Off: 244 Ranking Date: 10/22/2018

89 Albot, Radu (MDA)

99 Donskoy, Evgeny (RUS)

101 Thompson, Jordan (AUS)

119 Trungelliti, Marco (ARG)

131 Berankis, Ricardas (LTU)

133 Ymer, Elias (SWE)

145 Polmans, Marc (AUS)

146 Gunneswaran, Prajnesh (IND)

147 Bolelli, Simone

152 Halys, Quentin (FRA)

177 Clarke, Jay (GBR)

187 Martin, Andrej (SVK)

188 Peliwo, Filip (CAN)

205 Safwat, Mohamed (EGY)

215 Ward, James (GBR)

222 Schnur, Brayden (CAN)

223 Griekspoor, Scott (NED)

225 Kavcic, Blaz (SLO)

233 Ilkel, Cem (TUR)

240 Banes, Maverick (AUS)

242 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

244 Krawietz, Kevin (GER)

Alternates

255 Duckworth, James (AUS)

260 Nedelko, Ivan (RUS)

261 Purcell, Max (AUS)

270 Yang, Tsung-Hua (TPE)

272 Petrovic, Danilo (SRB)

284 Altamirano, Collin (USA)

—-IN——–IN————

288 Masur, Daniel (GER)

Houston CH, USA $150,000+H

Date: 11/12/2018 Original Cut Off: 253 Ranking Date: 10/22/2018

61 Sandgren, Tennys (USA)

85 Norrie, Cameron (GBR)

91 Hurkacz, Hubert (POL)

100 Klahn, Bradley (USA)

108 Karlovic, Ivo (CRO)

111 Donaldson, Jared (USA)

114 Lorenzi, Paolo

123 Smyczek, Tim (USA)

127 Jung, Jason (TPE)

136 Fratangelo, Bjorn (USA)

180 Koepfer, Dominik (GER)

185 Arevalo, Marcelo (ESA)

192 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

194 Majchrzak, Kamil (POL)

199 Escobedo, Ernesto (USA)

203 Horansky, Filip (SVK)

213 Galan, Daniel Elahi (COL)

221 King, Darian (BAR)

230 Cid Subervi, Roberto (DOM)

239 Kamke, Tobias (GER)

249 Krueger, Mitchell (USA)

253 Hernandez-Fernandez, Jose (DOM)

Alternates

298 Marcora, Roberto

302 Heller, Peter (GER)

303 Couacaud, Enzo (FRA)

306 Yevseyev, Denis (KAZ)

307 Sarkissian, Alexander (USA)

315 Ortega-Olmedo, Roberto (ESP)

344 Gomez, Emilio (ECU)

348 Kozlov, Stefan (USA)

359 Kwiatkowski, Thai-Son (USA)

366 Song, Evan (USA)

—-IN——–IN————

368 Monteiro, Joao (POR)

Champaign CH, USA $75,000

Date: 11/12/2018 Original Cut Off: 292 Ranking Date: 10/22/2018

92 Humbert, Ugo (FRA)

95 Granollers, Marcel (ESP)

103 Mmoh, Michael (USA)

129 Rubin, Noah (USA)

130 Polansky, Peter (CAN)

135 Opelka, Reilly (USA)

172 Milojevic, Nikola (SRB)

175 Laaksonen, Henri (SUI)

181 Quiroz, Roberto (ECU)

193 Eubanks, Christopher (USA)

219 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

234 Aragone, JC (USA)

235 Smith, John-Patrick (AUS)

256 Harrison, Christian (USA)

262 Rola, Blaz (SLO)

271 Choinski, Jan (GER)

273 Viola, Matteo

275 Boluda-Purkiss, Carlos (ESP)

279 Uchida, Kaichi (JPN)

286 Ymer, Mikael (SWE)

291 Novikov, Dennis (USA)

292 Paul, Tommy (USA)

Alternates

299 King, Kevin (USA)

302 Heller, Peter (GER)

306 Yevseyev, Denis (KAZ)

307 Sarkissian, Alexander (USA)

315 Ortega-Olmedo, Roberto (ESP)

317 Heliovaara, Harri (FIN)

323 Jomby, Tom (FRA)

344 Gomez, Emilio (ECU)

348 Kozlov, Stefan (USA)

351 Echargui, Moez (TUN)

359 Kwiatkowski, Thai-Son (USA)

362 Zhurbin, Alexander (RUS)

365 Ornago, Fabrizio (ITA)

366 Song, Evan (USA)

368 Monteiro, Joao (POR)

371 Giron, Marcos (USA)

376 Gonzalez, Alejandro (COL)

377 Bangoura, Sekou (USA)

379 Grenier, Hugo (FRA)

380 Diez, Steven (CAN)

382 Gojo, Borna (CRO)

—-IN——–IN————

386 Zukas, Matias (ARG)

Buenos Aires CH, Argentina $50,000+H

Date: 11/12/2018 Original Cut Off: 254 Ranking Date: 10/22/2018

66 Cuevas, Pablo (URU)

94 Andreozzi, Guido (ARG)

102 Garin, Christian (CHI)

105 Andujar, Pablo (ESP)

115 Monteiro, Thiago (BRA)

116 Dellien, Hugo (BOL)

126 Berlocq, Carlos (ARG)

132 Bagnis, Facundo (ARG)

138 Sousa, Pedro (POR)

151 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

153 Quinzi, Gianluigi

160 Melzer, Gerald (AUT)

171 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

184 Krstin, Pedja (SRB)

198 Elias, Gastao (POR)

207 Giustino, Lorenzo (ITA)

226 Gaio, Federico (ITA)

229 Domingues, Joao (POR)

246 Clezar, Guilherme (BRA)

251 Vilella Martinez, Mario (ESP)

252 Bellucci, Thomaz (BRA)

254 De Greef, Arthur (BEL)

Alternates

257 Cachin, Pedro (ARG)

264 Zekic, Miljan (SRB)

269 Arguello, Facundo (ARG)

280 Kuzmanov, Dimitar (BUL)

285 Dima, Dragos (ROU)

287 Cuevas, Martin (URU)

—-IN——–IN————

313 Collarini, Andrea (ARG)

Kobe CH, Japan $50,000+H

Date: 11/12/2018 Original Cut Off: 329 Ranking Date: 10/22/2018

97 Kubler, Jason (AUS)

98 Nishioka, Yoshihito (JPN)

107 Bhambri, Yuki (IND)

140 Bolt, Alex (AUS)

157 Sugita, Yuichi (JPN)

165 Ito, Tatsuma (JPN)

183 Soeda, Go (JPN)

191 Moriya, Hiroki (JPN)

197 Lee, Duckhee (KOR)

202 Kwon, Soonwoo (KOR)

216 Zhang, Ze (CHN)

231 Watanuki, Yosuke (JPN)

232 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

259 Li, Zhe (CHN)

267 Sels, Jelle (NED)

277 Santillan, Akira (AUS)

282 Chung, Yunseong (KOR)

283 Oliveira, Goncalo (POR)

296 Tokuda, Renta (JPN)

318 Ruusuvuori, Emil (FIN)

327 Samper-Montana, Jordi (ESP)

329 Wu, Yibing (CHN)

Alternates

343 Nam, Ji Sung (KOR)

346 Wu, Di (CHN)

351 Echargui, Moez (TUN)

354 Shimizu, Yuta (JPN)

367 Kim, Cheong-Eui (KOR)

373 Ochi, Makoto (JPN)

392 Imai, Shintaro (JPN)

—-IN——–IN————

401 Harris, Andrew (AUS)