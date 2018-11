Challenger Montevideo: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Montevideo CH | Terra | $75.000

(1) Zekic, Miljan vs Galarza, Juan Ignacio

Malla, Bastian vs Agamenone, Franco

Lipovsek Puches, Tomas vs Lama, Gonzalo

(WC) Troche, Emiliano vs (6) Blanch, Ulises

(2) Dima, Dragos vs (WC) Molteni, Andres

Alvarez, Nicolas vs Villanueva, Gonzalo

Zukas, Matias vs (WC) Roncadelli, Franco

Luz, Orlando vs (8) Coria, Federico

(3) Barrios Vera, Marcelo Tomas vs Ficovich, Juan Pablo

Sorgi, Joao Pedro vs (WC) Diaz Acosta, Facundo

Ugo Carabelli, Camilo vs (WC) Arus, Rodrigo

Zeballos, Federico vs (7) Varillas, Juan Pablo

(4) Kuzmanov, Dimitar vs Olivo, Renzo

Sakamoto, Pedro vs Olivieri, Genaro Alberto

Escobar, Gonzalo vs Etcheverry, Tomas Martin

(WC) Zlatanovic, Arsenije vs (5) Collarini, Andrea