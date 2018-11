Qualificazioni Next Gen ATP Finals: Enrico Dalla Valle lascia appena quattro giochi a Giovanni Fonio

Convincente prova di forza per Enrico Dalla Valle nei quarti di finale delle Qualificazioni alle Next Gen ATP Finals 2018. Il tennista ravennate, numero 635 del ranking mondiale, batte il più quotato Giovanni Fonio, n.528 ATP, col punteggio di 4-2 4-2 4-0 e si qualifica per le semifinali: domani incontrerà Raul Brancaccio, vittorioso in quattro set su Riccardo Balzerani. L’altra semifinale, invece, vedrà affrontarsi Luca Giacomini e Liam Caruana.

GIOVANNI FONIO

20 anni (7 maggio 1998)

Classifica ATP: 528 (best ranking 515, 08/10/2018)

Titoli in stagione: 0

Titoli in carriera: 0

Migliori risultati 2018: F Italy F29 (Santa Margherita di Pula)

ENRICO DALLA VALLE

20 anni (21 marzo 1998)

Classifica ATP: 635 (best ranking 635, 29/10/2018)

Titoli in stagione: 0

Titoli in carriera: 0

Migliori risultati 2018: F Italy F10 (Casale Monferrato)