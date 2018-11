Masters 1000 Parigi Bercy: Roger Federer elimina Fabio Fognini in due set

Roger Federer approda ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy: il tennista svizzero, numero tre del seeding, supera Fabio Fognini, tredicesima testa di serie, col punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 13 minuti di gioco, regalandosi il terzultimo atto del torneo parigino, nel quale incontrerà il vincente dell’incontro tra Kevin Anderson e Kei Nishikori.

Il nativo di Basilea, tornato a giocare l’ultimo torneo ATP della stagione a tre anni di distanza dall’ultima volta (fece la sua ultima apparizione nel 2015, perdendo agli ottavi da John Isner), non sbaglia all’esordio, eliminando il giocatore italiano senza particolari problemi. Per Federer, che al turno precedente ha beneficiato del forfait di Milos Raonic, si tratta della ventitreesima vittoria in carriera al Rolex Paris Masters in tredici apparizioni complessive.

PRIMO SET – L’equilibrio si spezza nel terzo gioco, quando Fognini cede la battuta a quindici regalando così il primo break di vantaggio al suo avversario. Sotto per 1-3, Fognini commette un primo doppio fallo sul 40-30, allungando il game ai vantaggi: è qui che, sul 40-40, piazza il secondo doppio fallo, offrendo una palla del doppio break che Federer sfrutta grazie ad un’ottima risposta lungolinea.

Il ligure, nonostante il doppio svantaggio, rimane in scia: Federer sbaglia un rovescio non semplice su una risposta profonda dell’italiano, poi si fa infilare da un rovescio dello stesso e restituisce uno dei due break (2-4).

Settimo game letteralmente gettato al vento da parte di Fognini che sbaglia ben tre risposte tutt’altro che complicate; avanti per 5-4, Federer commette due doppi falli in apertura e si trova sotto per 0-30, Fognini non sfrutta due chance per il controbreak e così lo svizzero tiene la battuta ai vantaggi, chiudendo il set in 41 minuti.

SECONDO SET – Fabio Fognini si prende qualche rischio nel terzo gioco, nel quale si è visto costretto ad annullare una palla break prima di tenere il servizio ai vantaggi. Il ligure, pochi istanti più tardi, cede la battuta a causa di un errore col rovescio in uscita dal servizio; Federer ringrazia e si porta sul 3-2.

Il tennista di Basilea concede due chance del controbreak nell’ottavo gioco, ma Fognini non riesce a concretizzarle; nel game successivo, l’italiano perde la battuta senza vincere alcun punto, realizzando anche un doppio fallo sul match point.

