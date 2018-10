Challenger Shenzhen: LIVE i risultati del Day 2. Thomas Fabbiano facile al secondo turno (VIDEO)

Challenger Shenzhen 2 CH | Cemento | $75.000 – 1° Turno

Center Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Zihao Xia vs [2] Thomas Fabbiano



CH Shenzhen 2 Zihao Xia Zihao Xia 3 2 Thomas Fabbiano [2] Thomas Fabbiano [2] 6 6 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Z. Xia 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Z. Xia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 Z. Xia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 Z. Xia 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Z. Xia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Z. Xia 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 Z. Xia 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 Z. Xia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

2. [Q] Sasi Kumar Mukund vs [WC] Yibing Wu



CH Shenzhen 2 Sasi Kumar Mukund Sasi Kumar Mukund 7 6 Yibing Wu Yibing Wu 6 2 Vincitore: S. MUKUND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Kumar Mukund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 S. Kumar Mukund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 S. Kumar Mukund 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 S. Kumar Mukund 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 Y. Wu 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 6-5 → 6-6 S. Kumar Mukund 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Kumar Mukund 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 40-A df 3-4 → 4-4 S. Kumar Mukund 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Kumar Mukund 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Y. Wu 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Kumar Mukund 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 2-1 Y. Wu 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Kumar Mukund 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. [1] Radu Albot vs Ze Zhang



CH Shenzhen 2 Radu Albot [1] Radu Albot [1] 4 6 2 Ze Zhang Ze Zhang 6 4 6 Vincitore: Z. ZHANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 R. Albot 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-4 → 2-5 Z. Zhang 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Albot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 4-3 → 4-4 R. Albot 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Z. Zhang 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Albot 15-0 40-0 3-5 → 4-5 Z. Zhang 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Albot 0-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Z. Zhang 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df df 1-1 → 1-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

4. Di Wu vs Liam Broady



CH Shenzhen 2 Di Wu Di Wu 4 4 Liam Broady Liam Broady 6 6 Vincitore: L. BROADY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Broady 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 D. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 L. Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Broady 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 D. Wu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 L. Broady 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 D. Wu 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Broady 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Wu 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Broady 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Wu 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 L. Broady 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 L. Broady 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 L. Broady 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 D. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

CH Shenzhen 2 Tao Mu Tao Mu 1 3 Mohamed Safwat Mohamed Safwat 6 6 Vincitore: M. SAFWAT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Safwat 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Mu 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 M. Safwat 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 T. Mu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A df 2-3 → 2-4 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Mu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Safwat 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Mu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Safwat 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Mu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 M. Safwat 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 T. Mu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Mu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Safwat 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Mu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

2. Kimmer Coppejans vs [5] Miomir Kecmanovic



CH Shenzhen 2 Kimmer Coppejans Kimmer Coppejans 4 3 Miomir Kecmanovic [5] Miomir Kecmanovic [5] 6 6 Vincitore: M. KECMANOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 K. Coppejans 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Coppejans 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 K. Coppejans 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 K. Coppejans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Soonwoo Kwon vs Tsung-Hua Yang



CH Shenzhen 2 Soonwoo Kwon Soonwoo Kwon 5 3 Tsung-Hua Yang Tsung-Hua Yang 7 6 Vincitore: T. YANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Kwon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 T. Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 S. Kwon 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 T. Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Kwon 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 1-3 → 2-3 T. Yang 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 T. Yang 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 S. Kwon 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Yang 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 5-7 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 5-5 → 5-6 T. Yang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Yang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Yang 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 T. Yang 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 S. Kwon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

4. Arjun Kadhe / Sanchai Ratiwatana vs Mikhail Elgin / Yaraslav Shyla (non prima ore: 07:30)



CH Shenzhen 2 Arjun Kadhe / Sanchai Ratiwatana Arjun Kadhe / Sanchai Ratiwatana 6 6 Mikhail Elgin / Yaraslav Shyla Mikhail Elgin / Yaraslav Shyla 3 4 Vincitori: KADHE / RATIWATANA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Kadhe / Ratiwatana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 6-4 M. Elgin / Shyla 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Kadhe / Ratiwatana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Elgin / Shyla 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Kadhe / Ratiwatana 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Elgin / Shyla 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 A. Kadhe / Ratiwatana 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Elgin / Shyla 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 2-1 A. Kadhe / Ratiwatana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 M. Elgin / Shyla 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Kadhe / Ratiwatana 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Elgin / Shyla 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 5-2 → 5-3 A. Kadhe / Ratiwatana 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 5-2 M. Elgin / Shyla 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 4-1 → 5-1 A. Kadhe / Ratiwatana 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 M. Elgin / Shyla 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 A. Kadhe / Ratiwatana 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Elgin / Shyla 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Kadhe / Ratiwatana 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alejandro Davidovich Fokina vs [4] Prajnesh Gunneswaran



CH Shenzhen 2 Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 6 6 Prajnesh Gunneswaran [4] Prajnesh Gunneswaran [4] 3 4 Vincitore: A. DAVIDOVICH FOKINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Davidovich Fokina 15-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 P. Gunneswaran 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Gunneswaran 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Gunneswaran 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 40-30 5-3 → 6-3 P. Gunneswaran 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 P. Gunneswaran 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 P. Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-0 → 3-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 P. Gunneswaran 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-0 → 2-0 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [3] Ramkumar Ramanathan vs [Q] Sumit Nagal



CH Shenzhen 2 Ramkumar Ramanathan [3] Ramkumar Ramanathan [3] 3 6 7 Sumit Nagal Sumit Nagal 6 4 6 Vincitore: R. RAMANATHAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 ace 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Ramanathan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 5-3 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 R. Ramanathan 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Nagal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 R. Ramanathan 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 R. Ramanathan 15-0 30-0 2-5 → 3-5 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 1-4 R. Ramanathan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-1 → 0-2 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [Q] Goncalo Oliveira vs Aleksandr Nedovyesov



CH Shenzhen 2 Goncalo Oliveira Goncalo Oliveira 3 6 Aleksandr Nedovyesov Aleksandr Nedovyesov 6 7 Vincitore: A. NEDOVYESOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 A. Nedovyesov 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 G. Oliveira 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Nedovyesov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Nedovyesov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 G. Oliveira 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Nedovyesov 15-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Oliveira 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Nedovyesov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Nedovyesov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 G. Oliveira 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 A. Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Oliveira 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 G. Oliveira 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 A. Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 G. Oliveira 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Nedovyesov 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Go Soeda vs Blaz Kavcic



CH Shenzhen 2 Go Soeda [7] Go Soeda [7] 3 3 Blaz Kavcic Blaz Kavcic 6 6 Vincitore: B. KAVCIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 G. Soeda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 B. Kavcic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 B. Kavcic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 G. Soeda 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-3 → 1-3 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-2 → 0-3 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 B. Kavcic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Soeda 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 B. Kavcic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 G. Soeda 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Soeda 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 B. Kavcic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 G. Soeda 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. Johan Tatlot vs [Q] Saketh Myneni



CH Shenzhen 2 Johan Tatlot Johan Tatlot 0 6 0 Saketh Myneni • Saketh Myneni 0 0 0 Vincitore: J. TATLOT per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Myneni 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Tatlot 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 S. Myneni 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 J. Tatlot 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 S. Myneni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 J. Tatlot 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Myneni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Brayden Schnur vs [6] Yuichi Sugita