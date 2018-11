Circuito ATP, i numeri del 2018: John Isner supera quota 1.200 aces, Berrettini primo italiano

A pochi giorni dalla conclusione delle ATP Finals, è giunto il momento di rivedere tutti i numeri della stagione 2018.

Per il terzo anno consecutivo, è John Isner a chiudere al primo posto nella classifica relativa agli aces: il tennista americano ne ha realizzati ben 1.213 in 54 partite, per una media di 22.46 a incontro. Alle sue spalle troviamo il sudafricano Kevin Anderson (1.082 in 66 partite, 16.39 di media) ed il canadese Milos Raonic (788 in 45 partite, 17.51 di media). A chiudere la Top-10 è Alexander Zverev (549 in 73 incontri, 7.52 di media), mentre Roger Federer staziona in undicesima posizione (534 in 58 match, 9.20 di media).

Il miglior rapporto aces-partite giocate appartiene a Ivo Karlovic che, in 27 match disputati nel circuito maggiore, ha realizzato 634 aces, per una media totale di 23.48 a partita.

Per quanto concerne i tennisti italiani, è Matteo Berrettini ad aver realizzato il maggior numero di aces (291). Il romano si prende il primo posto in questa speciale classifica davanti ad Andreas Seppi (256) e Marco Cecchinato (247). La miglior media è quella di Stefano Travaglia, autore di 115 aces in 10 partite (media di 11.5 a incontro).

CLASSIFICA ACES 2018

1. John Isner (USA) 1.213 (54 partite – media 22.46)

2. Kevin Anderson (RSA) 1.082 (66 partite – media 16.39)

3. Milos Raonic (CAN) 788 (45 partite – media 17.51)

4. Nick Kyrgios (AUS) 713 (36 partite – media 19.80)

5. Karen Khachanov (RUS) 655 (66 partite – media 9.92)

6. Ivo Karlovic (CRO) 634 (27 partite – media 23.48)

7. Sam Querrey (USA) 616 (43 partite – media 14.32)

8. Marin Cilic (CRO) 592 (58 partite – media 10.20)

9. Juan Martin Del Potro (ARG) 555 (60 partite – media 9.25)

10. Alexander Zverev (GER) 549 (73 partite – media 7.52)

CLASSIFICA ACES 2018 – ITALIANI (TOP-5)

42. Matteo Berrettini 291 (38 partite – media 7.65)

47. Andreas Seppi 256 (45 partite – media 5.68)

50. Marco Cecchinato 247 (46 partite – media 5.36)

54. Fabio Fognini 239 (64 partite – media 3.73)

96. Stefano Travaglia 115 (10 partite – media 11.5)