ATP Anversa: La prima vittoria nel circuito maggiore per Salvatore Caruso

Salvatore Caruso ha messo a segno oggi la prima vittoria in carriera nel circuito maggiore.

L’azzurro, ripescato come lucky loser, ha sconfitto all’esordio del torneo ATP 250 di Anversa l’indiano Yuki Bhambri classe 1992 e n.100 ATP con il risultato di 76 (6) 57 61 in 2 ore e 20 minuti di partita.

Al secondo turno Salvatore Caruso sfiderà il qualificato Ilya Ivashka classe 1994 e n.97 ATP.

Da segnalare che l’azzurro nel primo parziale sotto per 3 a 5, ha annullato due palle set, una anche nel tiebreak prima di vincere la frazione per 8 punti a 6.

Nel secondo set Salvatore ha ceduto il turno di battuta nel dodicesimo game, commettendo un deleterio doppio fallo sulla palla set e dopo aver mancato sul 4 pari, dal 15-40 due palle break.

Nel terzo e decisivo parziale l’azzurro si è subito portato sul 4 a 0, prima di chiudre la pratica per 6 a 1, con ben tre break messi a segno nel set.

La partita punto per punto