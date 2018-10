Masters 1000 Shanghai: Il programma di Martedì 09 Ottobre

CENTER – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Leonardo Mayer vs Richard Gasquet

2. Denis Shapovalov vs Nikoloz Basilashvili

3. Jeremy Chardy vs [2] Novak Djokovic (non prima ore: 12:00)

4. [Q] Bradley Klahn vs [13] Borna Coric

SHOW COURT 3 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [15] Pablo Carreno Busta vs [Q] Benoit Paire

2. Daniil Medvedev vs [WC] Ze Zhang

3. Matthew Ebden vs [6] Dominic Thiem

4. [5] Marin Cilic vs Nicolas Jarry

GRANDSTAND – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Vasek Pospisil vs Alex de Minaur

2. Filip Krajinovic vs [11] Kyle Edmund

3. Peter Gojowczyk vs Marton Fucsovics

COURT 4 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Hubert Hurkacz vs Hyeon Chung

2. [Q] Mikhail Kukushkin vs Albert Ramos-Vinolas

COURT 7 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs Aisam-Ul-Haq Qureshi / Stefanos Tsitsipas

2. Marco Cecchinato / Andreas Seppi vs Julio Peralta / Horacio Zeballos

3. Adrian Mannarino / Gael Monfils vs Robin Haase / Matwe Middelkoop