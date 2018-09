WTA Pechino: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

WTA Beijing Premier M. | Cemento | $8.285.274

LOTUS COURT – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Andrea Petkovic vs Lin Zhu

2. [5] Sorana Cirstea vs Varvara Lepchenko

3. [WC] Fangzhou Liu vs [10] Bernarda Pera

4. [3] Katerina Siniakova vs [WC] Fang Ying Xun (non prima ore: 11:00)

MOON COURT – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Alison Riske vs Katie Boulter

2. [1] Ajla Tomljanovic vs Mandy Minella

3. Amanda Anisimova vs [12] Tatjana Maria

4. [4] Monica Puig vs Ons Jabeur (non prima ore: 11:00)

COURT 3 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jennifer Brady vs [16] Sara Sorribes Tormo

2. Zarina Diyas vs [14] Monica Niculescu

3. [6] Sofia Kenin vs Heather Watson

4. [2] Yulia Putintseva vs [WC] Yifan Xu (non prima ore: 11:00)

COURT 7 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Caroline Dolehide vs [11] Lara Arruabarrena

2. Dayana Yastremska vs [13] Ana Bogdan

3. [WC] Lizette Cabrera vs [15] Polona Hercog

4. Christina Mchale vs [9] Magda Linette