Roger Federer ed il dubbio Shanghai e Bercy

Roger Federer ancora non ha deciso se difenderà o meno il suo titolo all’ATP Masters 1000 di Shanghai.

Il 37enne svizzero, eliminato in modo sorprendente negli ottavi degli US Open, ha confermato nel suo calendario la Laver Cup, l’ATP 500 Basel e le ATP World Tour Finals, lasciando il Masters 1000 di Shanghai e Parigi Bercy in attesa di decisione.

Michael Luevano, direttore di Shanghai, ritiene che lo svizzero alla fine giocherà il torneo: “Ha contratti con Rolex, Uniqlo e Mercedes, che sono tre marchi che funzionano con il nostro torneo. Ama la città ed è sempre stato molto ben accolto qui. Sono convinto che quest’anno arriverà con tutta la famiglia al seguito”.