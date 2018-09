Us Open Junior: Lorenzo Musetti è in semifinale, Zeppieri sconfitto ai quarti

Continua il cammino di Lorenzo Musetti agli Us Open Juniores 2018. Il tennista di Massa Carrara, classe 2002, ha strappato questa sera il pass per le semifinali dell’ultimo Slam stagionale: ai quarti di finale ha sconfitto il polacco Daniel Michalski (qualche ora primo vittorioso sul francese Cornut-Chauvinc in tre set) col punteggio di 6-4 6-0.

Dal punteggio di 3-4 nella prima frazione, l’azzurro ha messo a segno ben nove giochi consecutivi che gli hanno permesso di entrare fra i primi quattro in quel di Flushing Meadows: domani tornerà in campo contro lo statunitense Brooksby, wild card.

Si ferma ai quarti di finale, invece, la splendida corsa, partita lo scorso weekend dal torneo di qualificazione, del laziale Giulio Zeppieri, battuto col punteggio di 7-6(0) 6-2 dal numero uno del seeding, e primo favorito per il successo finale, Chun-Hsin Tseng, già n.483 del ranking ATP.

Lorenzo Carini