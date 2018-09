Da Genova: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Entra nel vivo l’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis, premiato nel 2014 come miglior Challenger al mondo, che si disputa a Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso fino a domenica con un montepremi di 150mila dollari. Ci sono già i nomi dei primi qualificati ai quarti di finale. L’argentino Federico Delbonis avanza dopo aver battuto sul centrale l’italiano Giovanni Fonio. La testa di serie numero 5 del torneo ha vinto 6-1/6-3 dopo un’ora di gioco. Il sudamericano, già numero 33 del ranking mondiale, in carriera ha vinto due titoli nei tornei ATP World Tour 250. Nel 2018 ha raggiunto la semifinale del torneo ATP World Tour 250 di Buenos Aires e ha raggiunto quarti di finale del torneo ATP World Tour 250 di Bastad. In carriera ha vinto due tornei ATP World Tour 250: nel 2014 a San Paolo è nel 2016 a Marrakech.

Nel primo turno aveva eliminato Dutra Silva. Vittoria importante anche per il tennista brasiliano Thomaz Bellucci: ha superato la testa di serie numero 2 Martin Klizan: lo slovacco si è ritirato nel terzo set sul punteggio di 3-6/7-5/4-0. Già numero 21del mondo, Bellucci ha vinto in carriera quattro titoli nei tornei ATP World Tour 250. Nuovo successo per il polacco Hubert Hurkacz che batte l’argentino Londero in tre set con il punteggio di 5-7/7-5/6-0. La testa di serie numero 4 del torneo nel 2018 ha vinto il Challenger di Poznan ed ha raggiunto la finale nel Challenger di Zhuhai e la semifinale nel Challenger di Shenzhen. Attualmente è numero 109 della classifica mondiale ATP. Hurkacz aveva vinto nel primo turno contro l’italiano Andrea Arnaboldi. Continua la sua marcia anche il giocatore cileno Christiano Garin che ha eliminato l’indiano Sumit Nagal. Il sudamericano ha vinto in tre set (3-6/6-3/6-4). Una prestazione importante per il cileno dopo una maratona durata oltre due ore. Adesso incrocerà il brasiliano Thomaz Bellucci. Mentre Stefano Travaglia ha regolato con un doppio 6-4 il croato Viktor Galovic. Non solo grandissimo tennis a Valletta Cambiaso, ma anche straordinario divertimento. Tantissimo pubblico martedì sera per seguire lo show di Daniele Raco e dei ‘Soggetti Smarriti’ Andrea Possa e Marco Rinaldi e ci sarà sicuramente il bis questa sera quando andranno in scena I Pirati dei Caruggi con “Desbelinity” sempre alle 19.45 (Ingresso euro 15 per lo spettacolo e l’incontro di tennis serale).

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Stefano Travaglia vs [5] Federico Delbonis

2. [4] Hubert Hurkacz vs Alexey Vatutin OR [8] Lorenzo Sonego

3. Christian Garin vs [LL] Thomaz Bellucci

4. [WC] Andrea Basso OR [WC] Dustin Brown vs [Alt] Lukas Rosol (non prima ore: 20:00)

Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Kevin Krawietz / Andreas Mies vs Daniele Bracciali / Fernando Romboli OR [Alt] Ivan Gakhov / Stephane Robert