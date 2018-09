Us Open: LIVE. Risultati con livescore dettagliato del Day 11

Us Open 2018

Us Open | Grand Slam | Cemento | $25.282.400 – Semifinali

Arthur Ashe Stadium – Ore: 19:00

G. Fernandez / S. Kunieda vs A. Hewett / G. Reid



Il match deve ancora iniziare

D. Mathewson / K. Montjane vs M. Buis / A. Van Koot



Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

S. Williams vs A. Sevastova



M. Keys vs N. Osaka



Louis Armstrong Stadium – Ore: 18:00

L. Kubot / M. Melo vs R. Albot / M. Jaziri



M. Bryan / J. Sock vs J. Cabal / R. Farah



B. Krejcikova / K. Siniakova vs A. Barty / C. Vandeweghe



S. Stosur / S. Zhang vs T. Babos / K. Mladenovic



S. Houdet / N. Peifer vs J. Gerard / S. Olsson



Court 17 – Ore: 18:00

C. Gauff vs O. Selekhmeteva



B. Nakashima vs H. Gaston



C. Gauff / C. McNally vs M. Osorio Serrano / G. Price



D. De Groot / Y. Kamiji vs S. Ellerbrock / L. Shuker



Court 5 – Ore: 18:00

Q. Zheng vs E. Raducanu



C. Tseng vs W. Marek



D. Baird / T. Hilderbrand vs J. De Jong / D. Wenger



D. Alcott vs B. Barten



Court 10 – Ore: 18:00

L. Musetti vs C. Kingsley



X. Wang vs L. Ma



A. Fenty / C. Kingsley vs L. Musetti / G. Zeppieri



H. Sato / Q. Zheng vs H. Baptiste / D. Hewitt



Court 13 – Ore: 18:00

N. Hardt vs G. Zeppieri



N. Mejia vs T. Ichikawa



N. Alvarez Varona / G. Soares Klier Junior vs E. Nava / A. Nefve



Court 4 – Ore: 18:00

E. Mandlik vs D. Lopatetskaya



A. McHugh vs T. Seyboth Wild



Court 6 – Ore: 18:00

N. Sato vs C. McNally



A. Cornut Chauvinc vs D. Michalski



C. Beck / E. Navarro vs A. Noel / N. Sato



D. Wagner vs A. Lapthorne



Court 7 – Ore: 18:00

M. Uchijima vs M. Osorio Serrano



J. Brooksby vs H. Von Der Schulenburg



S. Cadar / V. Kanapatskaya vs J. Garland / M. Uchijima



Court 11 – Ore: 18:00

V. Apisah vs C. Burel



L. Fernandez vs T. Pachkaleva



A. Andreev / A. Matusevich vs F. Jianu / D. Wassermann



