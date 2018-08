Alize Cornet si toglie la maglia. Arriva il warning che però poi dopo verrà “cancellato”

Un gesto banale ha scatenato un vero putiferio agli US Open. Durante il proprio incontro, la francese Alizé Cornet si è accorta di aver indossato la maglietta al contrario e ha così deciso di toglierla per poi rimetterla nel verso giusto.

La cosa però non è piaciuta al giudice di sedia che in quel gesto ha notato una violazione del codice e le ha così infiltto un warning subito dopo essersi tolga la maglietta.

Questo dettaglio non è passato inosservato, ma ha anzi scatenato discussioni, tacciando gli organizzatori del torneo di sessismo, dato che per i tennisti uomini non è raro vedere un cambio di maglia in campo senza che vi siano conseguenze. Anche la stessa WTA si è attivata e in poco tempo sono giunte le immediate scuse della US Tennis Association, la quale ha aggiunto che il gesto non era assolutamente una violazione del regolamento e non andava punito.