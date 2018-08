Us Open: Parlano Andreas Seppi e Camila Giorgi

Giorgi : “Non penso di aver sbagliato tanto, solo che l’ho fatto nei momenti importanti. Ho sempre avuto la sensazione di poter fare mia la partita, ma soprattutto nel secondo set dovevo essere più incisiva, più aggressiva. Ad esempio quando sono stata avanti nel punteggio”.

Seppi : “Non ho accusato particolarmente la fatica e comunque sono riuscito a fare partita pari per quasi quattro ore con l’anca e il ginocchio sinistro così così, oltre agli antibiotici che ho dovuto prendere per la dissenteria. Mi chiedo come sarebbe andata a finire se fossi stato meglio. Rimpianti? Probabilmente quel primo set perso male dopo essere stato avanti di un break. Serviva maggiore concentrazione e solidità. Ho poi vinto il secondo e nel terzo ho rimontato il break di svantaggio. Peccato per il tie break del quarto in cui ho giocato male, ho commesso troppi errori. Nel quinto ho recuperato subito il break di svantaggio e sul 3-3 avrei dovuto vincere il game. Invece da destra non servivo mai la prima e lui alla quinta occasione mi ha strappato la battuta allungando in modo decisivo”.