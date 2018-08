Us Open: LIVE Primo Turno Italiani (DAY 2). Fabio Fognini vincente. Fuori gli altri azzurri

Us Open 2018 - Italiani

Fabio Fognini, numero 14 del ranking e del seeding, ha cominciato la sua undicesima avventura nello Slam della Grande Mela, dove nel 2015 ha raggiunto gli ottavi eliminando Nadal, superando per 46 62 64 76(4), dopo quasi tre ore ed un quarto di lotta, il Next Gen statunitense Michael Mmoh, numero 120 Atp.

Ora al secondo turno sfiderà l’australiano John Millman, numero 55 Atp.

Marco Cecchinato, numero 21 Atp e 22esima testa di serie, ha ceduto al francese Julien Benneteau, numero 58 del ranking mondiale, con il punteggio di 26 76(6) 63 64 il punteggio.

Stefano Travaglia, numero 141 Atp, che per il secondo anno consecutivo ha superato le qualificazioni a Flushing Meadows, ha pagato dazio alle condizioni meteo estreme con cui è iniziato il torneo: opposto al Next Gen polacco Hubert Hurkacz, numero 109 Atp. Travaglia si è infatti ritirato sulla situazione di 62 26 76(6) 3-0 in favore del 21enne di Cracovia.

Out anche Federico Gaio sconfitto da David Goffin.

1° Turno – Italiani

Court 17 – Ore: 17:00

3INC. F. Fognini vs M. Mmoh



Slam Us Open F. Fognini [14] F. Fognini [14] 4 6 6 7 M. Mmoh M. Mmoh 6 2 4 6 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Mmoh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 ace 40-A 2-1 → 2-2 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. Mmoh 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 4-3 → 5-3 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Mmoh 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Fognini 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 M. Mmoh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-1 → 5-1 M. Mmoh 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-1 → 4-1 F. Fognini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 3-1 M. Mmoh 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Mmoh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Mmoh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Mmoh 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 F. Fognini 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Mmoh 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 17:00

2INC. M. Cecchinato vs J. Benneteau



Slam Us Open M. Cecchinato [22] M. Cecchinato [22] 6 6 3 4 J. Benneteau J. Benneteau 2 7 6 6 Vincitore: J. Benneteau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Benneteau 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Benneteau 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Benneteau 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Benneteau 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Benneteau 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. Benneteau 15-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 J. Benneteau 0-15 0-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Benneteau 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Benneteau 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A A-40 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Benneteau 0-30 0-40 5-2 → 6-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Benneteau 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Benneteau 0-15 0-30 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Benneteau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 17:00

3INC. F. Gaio vs D. Goffin



Slam Us Open F. Gaio • F. Gaio 2 4 6 0 D. Goffin [10] D. Goffin [10] 6 6 7 0 Vincitore: D. Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 F. Gaio 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 14 – Ore: 17:00

1INC. S. Travaglia vs H. Hurkacz