Da Como: Il punto sul sorteggio del tabellone principale e qualificazioni

Martin Klizan, slovacco di Bratislava, numero 72 al mondo e recente vincitore dell’Atp di Kitzbuhel; Hugo Dellien, boliviano, 105 del ranking mondiale; Pedro Sousa, portoghese, campione uscente del Challenger Atp “Città di Como”; Thiago Monteiro, brasiliano, a fine luglio nei quarti all’Atp 500 di Amburgo. Sono i nomi delle prime quattro teste di serie del torneo di Villa Olmo il cui tabellone principale è stato sorteggiato oggi pomeriggio. Un tabellone strepitoso, che ha come ultimo ingresso quello di Filip Horansky, 245° delle classifiche iridate.

Gli abbinamenti di primo turno hanno riservato a Klizan l’azzurro Alessandro Giannessi, in quello che sarà il match di cartello del primo turno. Dellien attenderà un qualificato, mentre il detentore del titolo Pedro Sousa sfiderà il giovane e promettente cileno Christian Garin. Per Monteiro ci sarà invece la wild card azzurra Filippo Baldi.

ITALIANI IN GARA

Detto degli abbinamenti delle teste di serie, da segnalare i match di primo turno degli altri italiani. Il giocatore di casa, Andrea Arnaboldi, inserito nella parte bassa del tabellone, sfiderà un qualificato, la wild card Francesco Forti se la vedrà con il già citato Horansky, mentre Salvatore Caruso è atteso da Gastao Elias (Portogallo). Gli altri match vedranno Gian Marco Moroni-Zdenek Kolar (giocatore ceco), Matteo Donati contro Rogerio Dutra Silva (testa di serie numero 8, brasiliano), Lorenzo Giustino con Stephane Robert (Francia, testa di serie numero 6) e la wild card Alessandro Coppini con il croato d’Italia Viktor Galovic. Infine Jannik Sinner, 17enne altoatesino molto atteso, è stato abbinato all’esperto slovacco Andrej Martin.

LE QUALIFICAZIONI

Giornata lunghissima, quella di oggi, in occasione del primo turno delle qualificazioni. Complici anche match combattuti, molti dei quali conclusi al terzo set. Presente a Villa Olmo anche Johan Van Herck, capitano del Belgio in Coppa Davis, che ha seguito da bordo campo il confronto tra Kimmer Coppejans e il 19enne Zizou Bergs vinto dal primo (più esperto) per 6-3 al terzo. Derby azzurro con il giocatore canturino Federico Arnaboldi e Julian Ocleppo. Successo a quest’ultimo, sempre al terzo set e in volata per 7-5. Sanguinosi due doppi falli commessi da Arnaboldi jr (è il cugino del Pro Andrea) sul 5-5. Esce Andreas Haider-Maurer, austriaco vincitore del Challenger di Como nel 2012, battuto da Daniel Masur (ancora una volta al terzo set) per 3-6 6-2 6-3. Bene infine per l’Italia Roberto Marcora (6-7 7-6 6-0 con Carlos Gomez-Herrera) e Gianluca Mager, 6-1 5-7 6-4 al peruviano Juan Pablo Varillas.

(1/Alt) Klizan, Martin vs Giannessi, Alessandro

Martin, Andrej vs (WC) Sinner, Jannik

(WC) Coppini, Alessandro vs Galovic, Viktor

Giustino, Lorenzo vs (6) Robert, Stephane

(3) Sousa, Pedro vs Garin, Christian

Brkic, Tomislav vs Nedelko, Ivan

Pavic, Ante vs Qualifier

Serdarusic, Nino vs (5) Londero, Juan Ignacio

(8) Dutra Silva, Rogerio vs Donati, Matteo

Qualifier vs Gimeno-Traver, Daniel

Moroni, Gian Marco vs Kolar, Zdenek

(WC) Baldi, Filippo vs (4) Monteiro, Thiago

(7) Elias, Gastao vs Caruso, Salvatore

Horansky, Filip vs (WC) Forti, Francesco

Arnaboldi, Andrea vs Qualifier

Qualifier vs (2) Dellien, Hugo