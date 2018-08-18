Italiani nei Future Copertina, Future

Italiani nei tornei Future: I risultati del 18 agosto 2018

18/08/2018 08:41 2 commenti
Jannik Sinner
Jannik Sinner

ITAItaly F23 – Finale
Peter Heller GER [1] vs. Jannik Sinner ITA ore 11:00

ITF Italy F23
P. Heller [1]
0
3
J. Sinner
0
0
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2 commenti

Italian_Tennis 18-08-2018 10:33

Forza Jannik!

 2
Replica | Quota | 0
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Zampa 18-08-2018 10:17

Non c’è streaming x sinner vero?

 1
Replica | Quota | 0
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