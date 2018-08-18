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Italiani nei tornei Future: I risultati del 18 agosto 2018
18/08/2018 08:41 2 commenti
Italy F23 – Finale
Peter Heller [1] vs. Jannik Sinner ore 11:00
ITF Italy F23
P. Heller [1]•
0
3
J. Sinner
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Heller
3-0
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
15-40
2-0 → 3-0
P. Heller
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
TAG: Italiani nei Future
2 commenti
Forza Jannik!
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