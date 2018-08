Campionati Italiani Under 13: La finale Tricolore è tra Mazzola e Bondioli

Straordinarie giocate allo Junior Tennis Perugia dove per tutta la settimana si sono dati battaglia i migliori talenti d’Italia. I Campionati Italiani Under 13 vivranno domenica 12 agosto dalle ore 10 un epilogo che si preannuncia a dir poco emozionante, con la finale del singolare che incoronerà il Campione d’Italia tra il maceratese Filippo Mazzola ed il ravennate Federico Bondioli.

Due semifinali di altissima intensità agonistica e tecnica hanno premiato gli sforzi della quinta testa di serie e del nr.3 del tabellone. Mazzola, tesserato per il New Magnolie Tennis Roma, è riuscito nell’impresa di eliminare il corregionale nonché testa di serie nr.1 Andrea Meduri. Gara davvero palpitante quella arbitrata da Vincenzo Mantucci di Trevi, conclusasi al terzo set (62 46 76) con il sangiorgese Meduri che si è visto annullare un match-point prima di arrendersi all’avversario.

Rimonta coronata per il ‘fighter’ Bondioli, vittorioso nel match arbitrato da Remo Marinelli di Perugia al cospetto del ligure Giacomo Nosei secondo favorito della manifestazione. Dopo aver perduto il primo parziale, l’alfiere dello Sporting Club Sassuolo punto dopo punto ha portato a casa il prestigioso sigillo guadagnandosi il pass per la finale Tricolore (16 75 63).

Nel doppio i due finalisti del singolare non sono riusciti a bissare i successi precedenti: in finale vola la coppia campano-pugliese composta da Filippo Sorbino e Fabio De Michele (62 60 a Bondioli-Mazzola), che sfiderà quella tutta lombarda formata da Alessandro Versteegh e Matteo Ceradelli, vittoriosa al long tie-break su Meduri/Nosei.

Domenica come detto alle ore 10 è in programma l’atto conclusivo del singolare, che sarà seguito dalla relativa premiazione prima della finale che assegnerà lo Scudetto alla coppia vincitrice del torneo di doppio. “Siamo particolarmente soddisfatti delle gesta tecniche di questi ragazzi ed anche dell’afflusso di pubblico in questa settimana – dichiara il direttore del torneo Andrea Grasselli, uno dei quattro Maestri gestori dello Junior Tennis Perugia insieme a Roberto Tarpani, Francesco Vazzana e Stefano Lillacci -. Gli appassionati hanno ben compreso l’importanza dell’evento e credo abbiano potuto assistere a delle sfide interessanti”.

Risultati Semifinali singolare:

(3) Bondioli b. (2) Nosei 16 75 63. (5) Mazzola b. (1) Meduri 62 46 76

Risultati Semifinali doppio:

Sorbino/De Michele b. Bondioli/Mazzola 62 60, Versteegh/Ceradelli b. Meduri/Nosei 46 64 108

Giudice arbitro: Pietro Celli. Assistente Giudice Arbitro: Enrico Brensacchi