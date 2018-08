Matteo Berrettini: “Sul veloce mi sento sempre a mio agio, anche se non gioco su questa superficie dal Masters 1000 di Miami”

Dalla Rome Tennis Academy apprendiamo che Matteo Berrettini è in vacanza ma pronto a riprendere gli allenamenti in vista degli ultimi tornei della stagione, analizza il suo momento di crescita.

“Queste settimane sono state molto importanti per me. Ho vissuto situazioni nuove e giocato partite dure, con avversari di livello. Le sensazioni non possono che essere positive. Il sentirmi più maturo e per certi versi più forte mi conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Ora sono in vacanza e riprenderò ad allenarmi fra qualche giorno in vista di Winston-Salem e degli Us Open. Sul veloce mi sento sempre a mio agio, anche se non gioco su questa superficie dal Masters 1000 di Miami. Non vedo l’ora di scendere in campo e continuare a fare esperienza. Il lavoro e i sacrifici stanno iniziando a dare i loro frutti. Sono molto contento”.