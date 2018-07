Da Pontedera: Il Sudamerica Continua a Fare Faville!

L’Argentina continua a svolgere un ruolo di assoluta protagonista nella quinta edizione del Torneo Future ITF “Città di Pontedera” –Trofeo Devitalia (25.000 $ più ospitalità, www.itfpontedera.it): nei primi due incontri di ottavi di finale in programma nella giornata di giovedì infatti sono due tennisti sudamericani a centrare la qualificazione ai quarti.

Era difficile chiedere di più a Gianluca Acquaroli, wild card locale ritornato alla vittoria contro Andrea Guerrieri dopo un lungo periodo di difficoltà a causa di un infortunio al polso subito lo scorso anno: opposto al “toro” argentino Camilo Ugo Carabelli, il tennista certaldese tesserato per il Ct Pontedera ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, giocando un set alla pari con il 504 del mondo e annullando tre set point sul 5-4 40-0, per poi imporsi con il punteggio di 7-5. Con il passare dei giochi la stanchezza ha iniziato a farsi sentire e gli errori sono aumentati, mentre Carabelli continuava a viaggiare a velocità di crociera. Nel terzo set, subìto il break sul 2-1, Acquaroli ha provato a rimanere aggrappato all’avversario ed ha pareggiato i conti sul 3-3: nonostante l’enorme sforzo, non è bastato ed il sudamericano ha potuto alzare le braccia al cielo sul punteggio di 6-4.

L’Argentina ha sancito la sua supremazia sui campi di Via Montevisi portando un altro tennista ai quarti, il vincitore del derby albiceleste tra Genaro Olivieri e Juan Pablo Paz, due atleti e amici dalle caratteristiche tecniche praticamente identiche. Si è imposto il primo dopo una partita “a specchio” ma molto divertente, durata due ore e quarantadue minuti, in cui Paz è riuscito a salvarsi faticosamente nel tie-break del secondo parziale per poi spegnersi nel terzo. La giornata di gloria sudamericana è completata dal brasiliano Jose Pereira, testa di serie numero 4 e 521 del ranking ATP: il cammino del qualificato Emiliano Maggioli, evidentemente già soddisfatto per le quattro partite vinte di fila, si interrompe bruscamente su un parziale di undici games a zero, solo leggermente mitigato dal 60 63 finale.

Il programma degli ottavi di finale si conclude con l’incontro serale tra Davide Galoppini e Lorenzo Frigerio, oltre alle semifinali di doppio. L’ingresso sui campi del Ct Pontedera è libero per tutta la durata della manifestazione.