Masters 1000 Toronto: Non ci sarà Andreas Seppi (con la situazione aggiornata)

Arrivano ancora notizie non positive su Andreas Seppi.

L’azzurro nella serata di ieri si è cancellato anche dal torneo Masters 1000 di Toronto in programma tra due settimane.

Al suo posto è entrato in tabellone il portoghese Joao Sousa.ù

Canada ATP Masters 1000

Date: 8/6/2018 Original Cut Off: 43 Ranking Date: 6/25/2018

1 Nadal, Rafael (ESP)

2 Federer, Roger (SUI)

2 Murray, Andy (GBR) PR

3 Zverev, Alexander (GER)

4 Del Potro, Juan Martin (ARG)

5.Cilic, Marin (CRO)

6 Dimitrov, Grigor (BUL)

7 Thiem, Dominic (AUT)

8 Anderson, Kevin (RSA)

9 Goffin, David (BEL)

10 Isner, John (USA)

11 Schwartzman, Diego (ARG)

12 Carreno Busta, Pablo (ESP)

13 Querrey, Sam (USA)

14 Bautista Agut, Roberto (ESP)

15 Sock, Jack (USA)

16 Fognini, Fabio

17 Djokovic, Novak (SRB)

18 Edmund, Kyle (GBR)

19 Kyrgios, Nick (AUS)

20 Pouille, Lucas (FRA)

21 Coric, Borna (CRO)

22 Chung, Hyeon (KOR)

23 Berdych, Tomas (CZE)

24.Mannarino, Adrian (FRA)

25 Kohlschreiber, Philipp (GER)

26 Shapovalov, Denis (CAN)

27 Nishikori, Kei (JPN)

28 Krajinovic, Filip (SRB)

29 Gasquet, Richard (FRA)

30 Dzumhur, Damir (BIH)

31 Cecchinato, Marco

32 Raonic, Milos (CAN)

33 Verdasco, Fernando (ESP)

34 Rublev, Andrey (RUS)

35 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

36 Mayer, Leonardo (ARG)

37 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

38 Ferrer, David (ESP)

39 Gojowczyk, Peter (GER)

40 Khachanov, Karen (RUS)

41 Monfils, Gael (FRA)

42 Johnson, Steve (USA)

43 Seppi, Andreas

Alternates

44 Haase, Robin (NED)

45 Sugita, Yuichi (JPN)

46 Chardy, Jeremy (FRA)

47 Sousa, Joao (POR)

—-IN——–IN————

48 Paire, Benoit (FRA)

49 Marterer, Maximilian (GER)

50 Fucsovics, Marton (HUN)

51 Ebden, Matthew (AUS)

52 Tiafoe, Frances (USA)

53 Simon, Gilles (FRA)

54 Donaldson, Jared (USA)

Toronto Q, Canada ATP Masters 1000

Date: 8/6/2018 Original Cut Off: 85 Ranking Date: 7/16/2018

43 Ebden, Matthew (AUS)

44 Sousa, Joao (POR)

45 Tiafoe, Frances (USA)

46 Chardy, Jeremy (FRA)

47 Zverev, Mischa (GER)

51 Fucsovics, Marton (HUN)

52 Millman, John (AUS)

54 Paire, Benoit (FRA)

55 Harrison, Ryan (USA)

57 Jaziri, Malek (TUN)

60 Donaldson, Jared (USA)

61 Medvedev, Daniil (RUS)

63 Dolgopolov, Alexandr (UKR)

65 Fritz, Taylor (USA)

67 Lopez, Feliciano (ESP)

70 Sugita, Yuichi (JPN)

71 Lacko, Lukas (SVK)

76 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

77 Norrie, Cameron (GBR)

80 McDonald, Mackenzie (USA)

82 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

83 Donskoy, Evgeny (RUS)

84 Basic, Mirza (BIH)

85 Bhambri, Yuki (IND)

Alternates

86 Kudla, Denis (USA)

92 Copil, Marius (ROU)

97 Berankis, Ricardas (LTU)

98 Pospisil, Vasek (CAN)

—-IN——–IN————

105 Youzhny, Mikhail (RUS)

109 Gulbis, Ernests (LAT)

111 Ymer, Elias (SWE)

114 Kubler, Jason (AUS)

119 Hurkacz, Hubert (POL)

121 Mmoh, Michael (USA)