Yann Marti squalificato a Gstaad dopo gli insulti a Luthi

Primo turno delle qualificazioni del torneo di Gstaad, Marti batte Bodmer 64 63. Bodmer uomo Davis, Marti no, diversi litigi in passato.

In tribuna c’è Luthi capitano di Davis della Svizzera. Alla fine della partita Marti ha insultato pesantemente Luthi e quindi è stato squalificato e non ha potuto giocare il turno di quali successivo in cui avrebbe dovuto incontrare Bagnis per accedere al tabellone principale.

Le parole di Marti verso Luthi sono state le seguenti: “Il manico della racchetta puoi mettertelo nel c**”.

Marti ora rischia una lunga squalifica.