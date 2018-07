ATP Atlanta: Il Main Draw. John Isner guida il seeding

ATP Atlanta 250 | Cemento | $668.460

(1) Isner, John vs Bye

de Minaur, Alex vs Qualifier/Lucky Loser

Youzhny, Mikhail vs (WC) Reinberg, Emil

(SE) Smyczek, Tim vs (7) Zverev, Mischa

(4) Ebden, Matthew vs Bye

Karlovic, Ivo vs (WC) Young, Donald

Qualifier/Lucky Loser vs Baghdatis, Marcos

Copil, Marius vs (5) Tiafoe, Frances

(8) Harrison, Ryan vs (PR) Duckworth, James

Lacko, Lukas vs Qualifier/Lucky Loser

(SE) Ramanathan, Ramkumar vs Fritz, Taylor

Bye vs (3/WC) Chung, Hyeon

(6) Chardy, Jeremy vs Berankis, Ricardas

Norrie, Cameron vs Jaziri, Malek

Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser

Bye vs (2) Kyrgios, Nick