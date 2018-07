Da Umago: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Stefano Travaglia, dopo il connazionale Gian Marco Moroni, supera anche il serbo Pedja Krstin grazie a una perentoria rimonta (1-6 6-3 6-2) e approda al tabellone principale del ‘Plava LagunaATP Croatia Open Umag’, giunto ormai alla 29. edizione.

In attesa dell’esordio di Paolo Lorenzi (finalista dodici mesi or sono e in quel caso superato solo da un ‘lucky loser’ in stato di incredibile grazia come il russo Andrey Rublëv) e Marco Cecchinato (testa di serie numero 3, bye direttamente al secondo turno), l’attenzione degli appassionati italiani oggi è stata tutta rivolta al battesimo stagionale sulla terra rossa croata del complesso Stella Maris dello stesso Cecchinato che, insieme allo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, nel torneo di doppio affrontava la coppia germanico-cilena composta da Maximilian Marterer e Hans Podlipnik-Castillo, uscendo sconfitto per 6-3 6-4. Sul 3-2 per Cecchinato e Ramos-Vinolas, il secondo set è stato tuttavia interrotto per pioggia e, alla ripresa delle ostilità, la coppia italo-iberica ha dato l’impressione di poter riequilibrare la situazione, spingendosisubito fino a un illusorio 4-2 per poi soccombere perdendo quattro game di fila.

Ora la kermesse istriana è pronta per entrare nel vivo del tabellone principale con ben tredici match in programma nella giornata di domani.

Ancora fermo Cecchinato, nel torneo di singolare l’attenzione degli appassionati italiani sarà tutta rivolta a Lorenzi che affronterà il russo Evgeny Donskoy nel primo dei suoi due impegni giornalieri. Infatti, in prima serata sarà costretto a tornare nuovamente in campo, insieme all’argentino Guido Pella, contro le wild card croate Marin e Tomislav Draganja.

Per il qualificato Stefano Travaglia, invece, terzo giorno consecutivo di impegni agonistici: il suo avversario sarà il ceco Jiri Vesely.

Goran Ivanisevic Stadium – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 5:30 pm)

1. [9] Maximilian Marterer vs [WC] Nino Serdarusic

2. Aljaz Bedene vs [7] Joao Sousa (non prima ore: 20:00)

3. [Q] Marco Trungelliti vs [WC] Franko Skugor

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [Q] Rogerio Dutra Silva vs [6] Robin Haase

2. [8] Benoit Paire vs Marton Fucsovics

3. Paolo Lorenzi / Guido Pella vs [WC] Marin Draganja / Tomislav Draganja

4. [Q] Martin Klizan vs Nicolas Jarry (non prima ore: 20:30)

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [WC] Felix Auger-Aliassime vs [LL] Alexey Vatutin

2. [Q] Stefano Travaglia vs Jiri Vesely

3. Dusan Lajovic / Andrey Rublev vs Robin Haase / Matwe Middelkoop

Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. Dusan Lajovic vs Nikoloz Basilashvili

2. Jonathan Eysseric / Hugo Nys vs Denys Molchanov / Igor Zelenay

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. Paolo Lorenzi vs Evgeny Donskoy