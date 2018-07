Wimbledon: Kevin Anderson vince un match maratona contro John Isner. E’ finale per lui

Una vera battaglia. Solo così si può definire la sfida che ha visto scontrarsi Kevin Anderson e John Isner, con il sudafricano a spuntarla in cinque set col punteggio di 7-6 (8/6) 6-7 (5/7) 6-7 (9/11) 6-4 8-8 dopo 6h36′ di gioco, rendendola la seconda partita più lunga nella storia di Wimbledon e la sesta partita di sempre. Una lotta tra due dei più forti al servizio nel circuito, sinonimo di grandissimo equilibrio e difficoltà nel fare il break all’avversario.

Per la prima volta nella storia delle semifinali del torneo Londinese infatti le prime tre frazioni si sono concluse al tie-break, con l’americano a condurre per 2 a 1, segnate da colpi a più di 200 km/h. Il giustiziere di Roger Federer non si è però fatto impressionare, conquistando il quarto set rubando due volte il servizio all’avversario. In una quinta frazione giocata tutta sui nervi alla fine a spuntarla è stato Anderson, con Isner stremato.

Ad attenderlo nella finale di domenica uno tra Rafael Nadal e Novak Djokovic.

