Challenger Perugia: Tabellone principale. Donati è la tds n.6. Tra gli altri azzurri, presenti anche Giannessi e Quinzi

Main draw Challenger Perugia (€43.000, terra)

(1) Melzer, Gerald vs Brkic, Tomislav

Arguello, Facundo vs Giannessi, Alessandro

Qualifier vs Caruso, Salvatore

Galan, Daniel Elahi vs (5) Milojevic, Nikola

(3) Kavcic, Blaz vs Serdarusic, Nino

Gimeno-Traver, Daniel vs Cid Subervi, Roberto

Ojeda Lara, Ricardo vs Quinzi, Gianluigi

Qualifier vs (6) Donati, Matteo

(8) Taberner, Carlos vs (WC) Berrettini, Jacopo

(WC) Almagro, Nicolas vs De Schepper, Kenny

Qualifier vs (WC) Dalla Valle, Enrico

Zapata Miralles, Bernabe vs (4) Lopez Perez, Enrique

(7) Balazs, Attila vs Barrere, Gregoire

Qualifier vs Rola, Blaz

Sakharov, Gleb vs Domingues, Joao

Trungelliti, Marco vs (2/WC) Andujar, Pablo