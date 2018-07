Wimbledon: Thomas Fabbiano vince in rimonta contro Yuki Bhambri

Esordio convincente per Thomas Fabbiano nel tabellone principale di Wimbledon. Il tennista pugliese, passato attraverso le qualificazioni, è riuscito a venire a capo di un match molto complicato, superando al primo ostacolo il temibile indiano Yuki Bhambri, n.85 ATP, col punteggio di 2-6 6-3 6-3 6-2 in due ore e 38 minuti di gioco. Al prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Stan Wawrinka, al via col ranking protetto, e Grigor Dimitrov, sesto favorito del seeding.

Thomas Fabbiano ha vinto quest’oggi la quindicesima partita in carriera nel circuito maggiore, la sesta in stagione e la prima dal successo su Matthew Ebden al primo turno del Roland Garros. E’ la sua prima vittoria sull’erba di Wimbledon, la seconda in totale su questa superficie per quanto riguarda il circuito ATP (nel 2017 superò Franko Skugor al primo turno del torneo di Eastbourne).

Contro un avversario non semplice, al quarto torneo stagionale sul “verde” (miglior risultato del 2018 sull’erba, per Bhambri, è il quarto di finale raggiunto nel Challenger di Surbiton, ma non bisogna sottovalutare le qualificazioni superate al Queen’s), l’azzurro non ha cominciato bene, ma col passare dei minuti è salito in cattedra, riuscendo ad imporre il proprio gioco.

PRIMO SET – Avvio tutt’altro che positivo per Fabbiano, che annulla con l’ace una palla break nel game d’apertura ma si vede costretto a cedere il servizio nel terzo gioco. Yuki Bhambri è in grande spolvero e lascia le briciole al pugliese, il quale perde la battuta anche nel quinto game: sul 5-1, l’indiano ha un attimo di esitazione, cede il servizio a trenta permettendo a Fabbiano di accorciare, ma poi riprende a farsi aggressivo, dando davvero poche opportunità all’azzurro. Per chiudere il set, Bhambri si affida ad uno schiaffo al volo di dritto: 6-2 in 26 minuti.

SECONDO SET – Thomas Fabbiano comincia molto bene il secondo set, operando il break ai vantaggi nel secondo game. Il tennista italiano fronteggia un piccolo passaggio a vuoto nel settimo gioco, nel quale ha restituito il controbreak, ma riesce ad uscirne nel migliore dei modi, togliendo la battuta a Bhambri nel game successivo: avanti per 5-3, Fabbiano tiene a trenta e allunga la contesa, almeno fino al quarto set.

E’ stato un parziale piuttosto equilibrato, deciso però da un dettaglio non indifferente: l’indiano ha vinto appena 2 punti su 11 (18%) con la seconda di servizio, mentre Fabbiano si è aggiudicato l’85% di punti con la prima.

TERZO SET – Nel terzo parziale Bhambri accusa un po’ di stanchezza e, probabilmente, risente dell’infortunio al ginocchio subito pochi giorni fa al Queen’s nel corso del match di primo turno contro Milos Raonic. L’indiano cede la battuta nel terzo gioco e si salva in altre occasioni dallo “spettro” del doppio break, che si materializza nel momento decisivo: avanti per 5-3, Thomas Fabbiano gioca un bel game in risposta, toglie il servizio a trenta all’avversario e vince la frazione.

QUARTO SET – Quarto set molto combattuto con 71 punti giocati in otto games. L’azzurro tiene alta la percentuale di punti vinti con la prima di servizio e ottiene un buon rendimento sotto rete (80% di punti vinti). Il pugliese allunga rapidamente sul 5-0 poi, colto probabilmente dalla tensione, ha qualche difficoltà di troppo: non sfrutta due match point nel sesto gioco e Bhambri si avvicina pericolosamente fino al 5-2, momento nel quale Fabbiano riesce finalmente ad operare il break e a chiudere la contesa dopo quasi tre ore di battaglia.

La partita punto per punto



Slam Wimbledon Y. Bhambri Y. Bhambri 6 3 3 2 T. Fabbiano T. Fabbiano 2 6 6 6 Vincitore: T. Fabbiano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 Y. Bhambri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Y. Bhambri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Y. Bhambri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Y. Bhambri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Y. Bhambri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Y. Bhambri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Y. Bhambri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Y. Bhambri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Bhambri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Y. Bhambri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Y. Bhambri 15-0 15-15 15-30 30-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Y. Bhambri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Y. Bhambri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Bhambri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Y. Bhambri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Y. Bhambri 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Lorenzo Carini