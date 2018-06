Nick Kyrgios multato per 15 mila sterline per comportamento antisportivo e la BBC si scusa con gli spettatori

Nick Kyrgios è stato multato dall’Atp per 15 mila sterline per “comportamento antisportivo”.

E’ stato un gesto osceno che ha fatto presto il giro del web di Nick durante la semifinale persa sabato al Queen’s contro Marin Cilic, in cui il 23enne di Canberra ha simulato una masturbazione utilizzando una bottiglietta d’acqua.

Durante la settimana del torneo londinese, la BBC era stata costretta a presentare le sue scuse ai telespettatori dopo una serie di parolacce pronunciate da Kyrgios che erano state colte dai microfoni.