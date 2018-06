Wimbledon: Jessica Pieri entra nel tabellone cadetto. Saranno quattro le azzurre al via

Jessica Pieri, classe 1997, giocherà nelle qualificazioni del torneo di Wimbledon. La notizia è arrivata nelle scorse ore, in seguito alla decisione degli organizzatori di assegnare una wild card per il tabellone principale alla tennista di casa Katie Boulter.

Per la giocatrice toscana si tratterà della prima apparizione in carriera in un torneo dello Slam. Per i colori italiani, oltre a lei troveremo Jasmine Paolini, Deborah Chiesa e Martina Trevisan.

Un’occasione imperdibile per la ventunenne di Lucca, che è già presente da diversi giorni nel Regno Unito. Nel weekend ha disputato le qualificazioni del ricco ITF da $100.000 di montepremi di Ilkley, perdendo al primo turno dalla statunitense Maria Sanchez col punteggio di 6-1 6-4.

Lorenzo Carini