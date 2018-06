Davis Cup, Group III Africa: promozione per Kenya e Namibia

Si sono giocati negli ultimi giorni diversi incontri validi per il Group III Africa di Coppa Davis. A Nairobi, in Kenya, sono scese in campo nove nazionali, divise in due gruppi rispettivamente da 4 e 5 squadre. A spuntarla su tutte sono state Kenya e Namibia, che si sono quindi ritagliate la possibilità di giocare nel Group II 2019: il Kenya ha sconfitto, nella gara decisiva, il Benin, mentre la Namibia ha superato la Nigeria.

Entrambe le finali playoff si sono risolte al doppio decisivo: in Kenya-Benin sono stati Mzai/Yego a portare il punto del 2-1 grazie alla vittoria su Hounkpevi/Klegou per 6-4 al terzo set, mentre a decidere Namibia-Nigeria è il doppio formato da Erasmus/Jacobs (7-6 6-4 ai danni di Emmanuel/Ubon).

GROUP III AFRICA – PLAYOFF:

Kenya b. Benin 2-1

Namibia b. Nigeria 2-1

*Kenya e Namibia promosse nel Group II 2019