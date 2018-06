Open Delle Dolomiti Belluno. Vince Adelchi Virgili

Adelchi Virgili si è aggiudicato domenica l’Open delle Dolomiti presso i campi in terra battuta del parco di Fisterre a Belluno. Ci sono volute oltre due ore di gioco per avere la meglio del trevigiano Nicola Ghedin nel 2015 best ranking numero 450 al mondo). Una finale molto combattuta come del resto tutti i precedenti tra i due giocatori. Un head to head in perfetta parità con due match vinti ciascuno e tutti chiusi al terzo set. Non è stata da meno questa finale che Virgili è riuscito a far sua solo in rimonta. Dopo aver perso il primo set 6-2, Adelchi ha registrato i suoi colpi da fondo campo, imponendo il suo ritmo.” Sono molto contento di questo successo, che mi dà molta fiducia per il mio futuro. Ghedo è un avversario sempre ostico, mai facile da battere – queste le parole del toscano durante la cerimonia di premiazione – Un grazie a tutti gli organizzatori. Questo Open è stato trattato alla pari di un challenger.” Molti gli eventi organizzati negli ultimi giorni del torneo, tra i quali il “Tennis in piazza” proprio con Virgili a palleggiare con i ragazzi della scuola tennis di Belluno nel centro della cittadina dolomitica.

Un tabellone finale con ventidue giocatori di seconda categoria, guidati da Virgili (2.1 del TC Pistoia, attuale numero 467 ATP), Nicola Ghedin (2.2 dell’ ST Bassano, 962 ATP), Francesco Salviato (2.2 dell’ST Bassano, attuale 1865 ATP) e Matteo Marfia (2.3 del TC Mira)

Una citazione particolare va al bellunese Daniele Valentino, 2.4, giocatore di punta in serie B del Vittorio Veneto, ma residente a Belluno dove molto spesso si allena. Valentino si è spinto fino ai quarti di finale, dove è andato vicino a strappare un set al più quotato Virgili. Un torneo molto apprezzato dai tanti appassionati accorsi in massa a seguire le gesta soprattutto dell’estroso tennista fiorentino.

RISULTATI:

Quarti

Virgili (2.1) b. Valentino (2.4) 6-0, 7-6, Marfia (2.3) b. Prinoth (2.4) 7-5, 7-6, Salviato (2.2) b. Anselmi (2.4) 6-4, 6-2, Ghedin (2.2) b. Troebinger (2.4) 6-0, 6-1.

Semifinali

Virgili b. Marfia 6-4, 6-2, Ghedin b. Salviato 6-4, 6-1.

Finale

Virgili b. Ghedin 2-6, 6-2, 6-3.