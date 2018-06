Roger Federer e la torta sbagliata del torneo di Halle

Roger Federer è arrivato oggi ad Halle dopo aver conquistato il suo 98 ° titolo in carriera a Stoccarda e il torneo ha offerto una torta al campione svizzero con l’obiettivo di festeggiare il suo ritorno in cima alla classifica mondiale, solo che chi ha preparato la torta ha commesso un errore sul numero di settimane che lo svizzero è in cima alla gerarchia.

La torta offerta a Federer era entrata nel numero ‘311’ quando in realtà il campione svizzero trascorreva la sua 310a settimana a guidare la classifica mondiale.

Per raggiungere la 311esima settimana Roger dovrà vincere l’ATP 500 di Halle per la decima volta.