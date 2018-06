ITF Junior: Francesco Passaro vince in Polonia, Andrea Fiorentini in Ucraina. Finale per Giulio Zeppieri nel G1 in Germania

Tornano alla vittoria gli italiani nel circuito ITF Junior. Doppietta azzurra in Polonia, in un torneo di buon livello di grado 2, si sono contesi la vittoria in una finale tutta tricolore Matteo Arnaldi (2001) e Francesco Passaro (2001). Alla fine ha vinto Passaro con il punteggio di 6-3 6-4.

Nel femminile dello stesso torneo, quarti di finale per Martina Biagianti (2001), secondo turno per Alice Amendola (2001) e Matilde Mariani (2002).

L’altro vincitore della settimana è Andrea Fiorentini (2001) che ha vinto il G5 in programma in Ucraina. Nello stesso torneo semifinali per Lorenzo Lorusso (2000) e primo turno per Espedito Valerio (2000).

Il risultato più importante della settimana per i nostri colori arriva dalla Germania, dove si è svolto il torneo con il grado più alto, un G1 e il nostro Giulio Zeppieri (2001) è arrivato fino in finale, sconfitto solo dal ceco Lehecka con il punteggio di 6-3 7-5. Nello stesso torneo molto bravo anche Fabrizio Andaloro (2001), arrivato sino in semifinale, mentre Emiliano Maggioli (2001) e Giuseppe La Vela (2000) hanno perso al secondo turno. Nel femminile dello stesso torneo Lisa Pigato (2003) ha perso al primo turno.

Infine in Romania, G5, terzo turno per Matteo Masala (2001) e secondo turno per Daniel Bagnolini (2003) nel maschile e primo turno per Matilde Ronchi (2001) nel femminile.

Paolo Angella