Challenger Ilkley: Il Tabellone di Quali. Ci sono anche Caruso e Napolitano

(1) Hurkacz, Hubert vs Majchrzak, Kamil

(WC) Harris, Billy vs (WC) Bass, Finn

King, Evan vs Caruso, Salvatore

Barrere, Gregoire vs (6) Bolt, Alex

(2) Moutet, Corentin vs Santillan, Akira

(WC) Glasspool, Lloyd vs Whittington, Andrew

Peliwo, Filip vs Harrison, Christian

Marchenko, Illya vs (5) Polmans, Marc

(3) Gunneswaran, Prajnesh vs Novikov, Dennis

Moriya, Hiroki vs (WC) Johnson, Luke

Purcell, Max vs Schnur, Brayden

(WC) Klein, Brydan vs (8) Kozlov, Stefan

(4) Rubin, Noah vs (WC) Gray, Jonathan

Harris, Lloyd vs Smith, John-Patrick

Napolitano, Stefano vs Koepfer, Dominik

Eubanks, Christopher vs (7) Soeda, Go